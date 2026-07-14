Link xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha

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Hai đội được đánh giá ngang sức cân tài - Ảnh: French Team

Với tốc độ và khả năng phản công sắc bén của Mbappe và Dembele, Pháp sẵn sàng trừng phạt kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Les Bleus đã giữ sạch lưới 3/4 trận gần nhất và thi đấu ngày càng vào phom. Đó là tín hiệu không mấy tích cực với Tây Ban Nha, đội từng bị Cape Verde cầm hòa 0-0, trước khi thắng sát nút Bồ Đào Nha và Bỉ.

Thủ thành Unai Simon dự báo sẽ có buổi tối làm việc vất vả, bởi các chân sút Pháp trung bình tung ra 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận.

Nếu Mbappe cùng các đồng đội phát huy tối đa điểm mạnh tấn công, đàn gà trống sẽ lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup.

Thông tin lực lượng

Pháp: Mbappe và Manu Kone bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng đá bán kết. Tchouameni đã tập luyện đầy đủ cùng toàn đội.

Tây Ban Nha: Yeremy Pino chấn thương vai. Nico Williams hay Mikel Merino có thể tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams; Oyarzabal.