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Philippines khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Pakistan có màn ra mắt không như mong đợi khi nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan.

Ở cuộc đối đầu này, Philippines được đánh giá cao hơn về lực lượng, kinh nghiệm và thứ hạng FIFA (135 so với 198). Những diễn biến của hiệp 1 cho thấy rõ ưu thế của Philippines trước đối thủ. Đội bóng Đông Nam Á có 2 bàn thắng khá dễ dàng vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên sang hiệp 2, Philippines thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác và phải nhận 2 bàn thua, chấp nhận giành 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Đội hình xuất phát:

Philippines: Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb