                                                 Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Philippines khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Pakistan có màn ra mắt không như mong đợi khi nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan. 

Ở cuộc đối đầu này, Philippines được đánh giá cao hơn về lực lượng, kinh nghiệm và thứ hạng FIFA (135 so với 198). Những diễn biến của hiệp 1 cho thấy rõ ưu thế của Philippines trước đối thủ. Đội bóng Đông Nam Á có 2 bàn thắng khá dễ dàng vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên sang hiệp 2, Philippines thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác và phải nhận 2 bàn thua, chấp nhận giành 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Đội hình xuất phát:

Philippines: Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb

29/09/2026 | 18:27

90+5'

Trận đấu kết thúc, hai đội hòa nhau 2-2.

philippines 2 2.jpg
Thu gọn
29/09/2026 | 18:08

90'

Trận đấu có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
29/09/2026 | 17:57

80'

Philippines đang vất vả chống đỡ những pha tấn công liên tiếp của Pakistan.

Thu gọn
29/09/2026 | 17:49

70'

Các cầu thủ Pakistan đang tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Philippines. Đây là kịch bản ít ai nghĩ tới.

Thu gọn
29/09/2026 | 17:43

62'

Bàn thắng!!! Shahzad dùng tốc độ đi bóng vào trung lộ trước khi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 cho Pakistan. 

                                                                             

Thu gọn
29/09/2026 | 17:33

56'

Sau khi có bàn thắng, tinh thần các cầu thủ Pakistan lên rất cao. Trong khi đó Philippines chơi chậm và lùi về sân nhà phòng ngự.

Thu gọn
29/09/2026 | 17:26

47'

Bàn rút ngắn tỷ số!!! Nhận đường chuyền của đồng đội, Akbar Khan thoát xuống vượt qua hậu vệ của Philippines trước khi sút tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Pakistan.

                                                                                 

Thu gọn
29/09/2026 | 17:22

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

Thu gọn
29/09/2026 | 17:12

17h10'

Vì lý do thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Philippines vs Pakistan vẫn chưa thể diễn ra.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:46

45+1'

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Philippines.

philippines.jpg
Thu gọn
29/09/2026 | 16:45

40'

Pakistan không thể tạo ra sự khác biệt trong lối chơi, trong khi Philippines vẫn muốn ghi thêm nhiều bàn thắng.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:37

32'

2-0!!! Kristensen thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines.

                                                                                 

Thu gọn
29/09/2026 | 16:30

30'

Tabinas sút bóng trúng tay hậu vệ Pakistan. Trọng tài sau khi tham khảo VAR, quyết định cho Philippines được hưởng quả phạt đền.

philippines.jpg
Ảnh: PFF
Thu gọn
29/09/2026 | 16:26

26'

Bàn thắng!!! Từ phat tạt bóng từ bên cánh phải, Reyes tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Pakistan, đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu cho Philippines.

                                                                               

Thu gọn
29/09/2026 | 16:23

24'

Pakistan chơi phòng ngự phản công nhưng không hiệu quả. Những pha lên bóng của đội bóng ngày thường sớm bị cầu thủ Philippines bẻ gãy.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:20

14'

Leipold nhận bóng từ đồng đội, một mình thoát xuống đối mặt với thủ môn Pakistan nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại không thể thành bàn.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:17

12'

Leipold tung cú sút xa nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Pakistan.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:06

6'

Những phút vừa qua Philippines liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành Pakistan, nhưng tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:04

4'

Cú tạt từ bên cánh phải của Shahzad không gây ra được nguy hiểm với thủ môn Philippines.

Thu gọn
29/09/2026 | 16:02

2'

Philipppines và Pakistan thi đấu như không còn gì để mất. Cầu thủ hai bên vào bóng quyết liệt ngay từ giữa sân. 

Thu gọn
29/09/2026 | 16:00

1'

Trận đấu bắt đầu. Philippines là đội giao bóng trước.

doi hinh philippines.jpg
Đội hình xuất phát của Philippines.
Thu gọn