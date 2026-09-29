Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Philippines khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Pakistan có màn ra mắt không như mong đợi khi nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan.
Ở cuộc đối đầu này, Philippines được đánh giá cao hơn về lực lượng, kinh nghiệm và thứ hạng FIFA (135 so với 198). Những diễn biến của hiệp 1 cho thấy rõ ưu thế của Philippines trước đối thủ. Đội bóng Đông Nam Á có 2 bàn thắng khá dễ dàng vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên sang hiệp 2, Philippines thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác và phải nhận 2 bàn thua, chấp nhận giành 1 điểm sau trận hòa 2-2.
Đội hình xuất phát:
Philippines: Michael Fakesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm Jesper, Leipold, Munel Ott, Kristensen, Schneider Randy, Aguinaldo, Bailey Zico, Javier Gayoso
Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb
90+5'
Trận đấu kết thúc, hai đội hòa nhau 2-2.
90'
Trận đấu có 5 phút bù giờ.
80'
Philippines đang vất vả chống đỡ những pha tấn công liên tiếp của Pakistan.
70'
Các cầu thủ Pakistan đang tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Philippines. Đây là kịch bản ít ai nghĩ tới.
62'
Bàn thắng!!! Shahzad dùng tốc độ đi bóng vào trung lộ trước khi dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 cho Pakistan.
56'
Sau khi có bàn thắng, tinh thần các cầu thủ Pakistan lên rất cao. Trong khi đó Philippines chơi chậm và lùi về sân nhà phòng ngự.
47'
Bàn rút ngắn tỷ số!!! Nhận đường chuyền của đồng đội, Akbar Khan thoát xuống vượt qua hậu vệ của Philippines trước khi sút tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Pakistan.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
17h10'
Vì lý do thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Philippines vs Pakistan vẫn chưa thể diễn ra.
45+1'
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Philippines.
40'
Pakistan không thể tạo ra sự khác biệt trong lối chơi, trong khi Philippines vẫn muốn ghi thêm nhiều bàn thắng.
32'
2-0!!! Kristensen thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines.
30'
Tabinas sút bóng trúng tay hậu vệ Pakistan. Trọng tài sau khi tham khảo VAR, quyết định cho Philippines được hưởng quả phạt đền.
26'
Bàn thắng!!! Từ phat tạt bóng từ bên cánh phải, Reyes tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Pakistan, đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu cho Philippines.
24'
Pakistan chơi phòng ngự phản công nhưng không hiệu quả. Những pha lên bóng của đội bóng ngày thường sớm bị cầu thủ Philippines bẻ gãy.
14'
Leipold nhận bóng từ đồng đội, một mình thoát xuống đối mặt với thủ môn Pakistan nhưng tiếc là cú dứt điểm của anh lại không thể thành bàn.
12'
Leipold tung cú sút xa nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Pakistan.
6'
Những phút vừa qua Philippines liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành Pakistan, nhưng tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở.
4'
Cú tạt từ bên cánh phải của Shahzad không gây ra được nguy hiểm với thủ môn Philippines.
2'
Philipppines và Pakistan thi đấu như không còn gì để mất. Cầu thủ hai bên vào bóng quyết liệt ngay từ giữa sân.
1'
Trận đấu bắt đầu. Philippines là đội giao bóng trước.