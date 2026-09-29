"Tôi hy vọng Hoàng Đức sẽ trở lại giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam tốt hơn. Cá nhân tôi cũng đặc biệt chờ đợi màn đối đầu giữa Hoàng Đức và Chanathip, hai cầu thủ đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á", BLV Quang Huy bày tỏ.

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự ở tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan, BLV Quang Huy đánh giá: "Trong bối cảnh Xuân Son sớm chia tay vì chấn thương, Hoàng Hên có thể được trả lại hàng công. Ngoài ra, tôi hi vọng là những cầu thủ lần đầu thi đấu cho tuyển Việt Nam còn bỡ ngỡ thì trận đấu này sẽ khẳng định năng lực".

Hoàng Đức có vai trò rất quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

So với ASEAN Cup 2026, Thái Lan mạnh hơn khi có sự trở lại của nhiều trụ cột. BLV Quang Huy cánh báo tuyển Việt Nam về sự nguy hiểm của "Voi chiến" ở cuộc tái đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

"Thái Lan cho thấy nền tảng trình độ của cầu thủ rất đồng đều. Họ có thể giải quyết trận đấu bằng nhiều phương án khác nhau. Đáng chú ý, Chanathip được giữ sức ở trận đầu, chờ “bung lụa” trước tuyển Việt Nam. Điều này khiến tôi càng chờ xem Chanathip và Hoàng Đức đối đầu với nhau như thế nào", BLV Quang Huy nói.

"Chúng ta có thể tạo ra những pha chuyển trạng thái để đánh úp họ. Về cách chơi thì mình cần đa dạng hơn. Tôi nghĩ là với cách cầm quân như HLV Kim Sang Sik, đây sẽ là trận đấu tương kế tựu kế, khiến Thái Lan không lường được. Ta cứ xem người Thái chơi thế nào, diễn biến ra sao mà có cách ứng phó", BLV Quang Huy phân tích.

"Đấu với Thái Lan, tuyển Việt Nam không chỉ chờ đợi vào cá nhân riêng lẻ nào, mà cần cả đội chơi tốt, nỗ lực. Về tỷ số, tôi cho rằng chúng ta từ hòa tới thắng, và tôi nghiêng về chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam", BLV Quang Huy chốt lại.

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