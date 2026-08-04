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Đội hình ra sân

Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.

Thái Lan: Kampol, Pansa, Nattapong, Thossawat, Worachit, Seksan, Sealao, Mamah, Choolthong, Pokklaw, Wanchai.

Bàn thắng: Choolthong 85'

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BXH bảng B ASEAN Cup 2026 sau 4 lượt trận - Ảnh: ASEAN Football
04/08/2026 | 22:14

Kết thúc

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Thái Lan giành chiến thắng muộn màng - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
04/08/2026 | 21:49

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:46

88'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Nattapong dù bị kèm chặt vẫn đánh đầu buộc thủ môn Deyton phải trổ tài.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:43

84'

Bàn thắng (0-1, Warit Choolthong): Pitra Autra vừa vào sân tung đường tạt chính xác từ cánh trái tạo điều kiện để Warit Choothong đánh đầu vào góc xa khai thông bế tắc trận đấu.

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Warit đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 21:39

81'

Từ quả tạt vào của đồng đội, Yotsakon lắc đầu hiểm hóc đưa bóng chạm xà ngang khung thành Philippines.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:36

78'

Thossawat thử vận may với cú sút xa nhưng bóng vẫn bay vọt xà ngang.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:32

74'

Teerasak vừa có pha phạm lỗi mang tính trả đũa với Sato khiến trận đấu nóng lên, buộc trọng tài phải can thiệp.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:28

67'

Thái Lan tăng cường hàng công với sự xuất hiện của tiền đạo Yotsakon.

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Thái Lan đang cố gắng tìm bàn thắng - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 21:15

57

Kakana vừa được HLV Hudson tung vào sân đá có cơ hội kết thúc ở góc hẹp, bóng chạm mép lưới sau.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:10

52'

Wanchai bất ngờ nã rocket sấm sét bằng chân trái, bóng bay hơi cao so với khung thành.

Thu gọn
04/08/2026 | 21:07

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 20:42

41'

Đội chủ nhà có hai cơ hội ngon ăn liên tiếp nhưng cả Mariona và Muens đều không thể tận dụng thành công.

Thu gọn
04/08/2026 | 20:41

38'

Waris Choolthong lao lên bên cánh phải rồi tung cú sút căng, buộc hậu vệ Phillippines phải phá giải nguy trước mũi giày Worachit.

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Đôi bên thi đấu ăn miếng trả miếng
Thu gọn
04/08/2026 | 20:38

30'

Sau cú đánh đầu phá bóng ra, Mrowka nã đại bác ngay từ khoảng cách gần 30m, bóng đập trúng hậu vệ Thái Lan.

Thu gọn
04/08/2026 | 20:23

23'

Tài năng 20 tuổi Mamah băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm chìm đưa bóng cắt ngang khung thành Philippines.

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Thái Lan có nhiều pha dứt điểm hơn từ đầu trận - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 20:19

19'

Muens bên phía Philippines nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi chống phản công.

Thu gọn
04/08/2026 | 20:17

17'

Philippines đang thi đấu đầy hưng phấn, với những đường chuyền xẻ nách cặp trung vệ Thái Lan khá lợi hại.

Thu gọn
04/08/2026 | 20:17

9'

Đội chủ nhà dàn xếp đá phạt ấn tượng. Sato chuyền mớm bóng để Mrowka bắt volley đầu vòng cấm bị thủ thành Kampol bắt gọn.

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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 20:03

4'

Trước trận đấu trời mưa to nên mặt sân sũng nước. Quãng thời gian đầu, Thái Lan chiếm ưu thế với những pha phối hợp đoạn ngắn.

Thu gọn
04/08/2026 | 19:52

20h

Trận đấu bắt đầu.

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Đội hình ra sân của Thái Lan - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 19:11

19h

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Đội hình ra sân Philippines vs Thái Lan - Ảnh: A.U
Thu gọn
04/08/2026 | 19:11

18h30

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Cầu thủ Thái Lan đến sân - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 06:12

18h

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Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 sau 3 lượt đấu - Ảnh: ASEAN United
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04/08/2026 | 06:11

17h30

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Dàn sao Thái Lan tập luyện trước trận - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
04/08/2026 | 06:10

17h

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Thái Lan sẽ có chuyến hành quân dự báo khó khăn - Ảnh: Changsuek
Thu gọn