Bàn thắng (0-1, Warit Choolthong): Pitra Autra vừa vào sân tung đường tạt chính xác từ cánh trái tạo điều kiện để Warit Choothong đánh đầu vào góc xa khai thông bế tắc trận đấu.

Warit đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan - Ảnh: Changsuek