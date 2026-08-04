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Đội hình ra sân
Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.
Thái Lan: Kampol, Pansa, Nattapong, Thossawat, Worachit, Seksan, Sealao, Mamah, Choolthong, Pokklaw, Wanchai.
Bàn thắng: Choolthong 85'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Nattapong dù bị kèm chặt vẫn đánh đầu buộc thủ môn Deyton phải trổ tài.
84'
Bàn thắng (0-1, Warit Choolthong): Pitra Autra vừa vào sân tung đường tạt chính xác từ cánh trái tạo điều kiện để Warit Choothong đánh đầu vào góc xa khai thông bế tắc trận đấu.
81'
Từ quả tạt vào của đồng đội, Yotsakon lắc đầu hiểm hóc đưa bóng chạm xà ngang khung thành Philippines.
78'
Thossawat thử vận may với cú sút xa nhưng bóng vẫn bay vọt xà ngang.
74'
Teerasak vừa có pha phạm lỗi mang tính trả đũa với Sato khiến trận đấu nóng lên, buộc trọng tài phải can thiệp.
67'
Thái Lan tăng cường hàng công với sự xuất hiện của tiền đạo Yotsakon.
57
Kakana vừa được HLV Hudson tung vào sân đá có cơ hội kết thúc ở góc hẹp, bóng chạm mép lưới sau.
52'
Wanchai bất ngờ nã rocket sấm sét bằng chân trái, bóng bay hơi cao so với khung thành.
Kết thúc hiệp 1
41'
Đội chủ nhà có hai cơ hội ngon ăn liên tiếp nhưng cả Mariona và Muens đều không thể tận dụng thành công.
38'
Waris Choolthong lao lên bên cánh phải rồi tung cú sút căng, buộc hậu vệ Phillippines phải phá giải nguy trước mũi giày Worachit.
30'
Sau cú đánh đầu phá bóng ra, Mrowka nã đại bác ngay từ khoảng cách gần 30m, bóng đập trúng hậu vệ Thái Lan.
23'
Tài năng 20 tuổi Mamah băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm chìm đưa bóng cắt ngang khung thành Philippines.
19'
Muens bên phía Philippines nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi chống phản công.
17'
Philippines đang thi đấu đầy hưng phấn, với những đường chuyền xẻ nách cặp trung vệ Thái Lan khá lợi hại.
9'
Đội chủ nhà dàn xếp đá phạt ấn tượng. Sato chuyền mớm bóng để Mrowka bắt volley đầu vòng cấm bị thủ thành Kampol bắt gọn.
4'
Trước trận đấu trời mưa to nên mặt sân sũng nước. Quãng thời gian đầu, Thái Lan chiếm ưu thế với những pha phối hợp đoạn ngắn.
20h
Trận đấu bắt đầu.