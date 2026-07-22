Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Giờ Bảng/vòng Trận đấu Trực tiếp 24/7 19h00 Bảng A Campuchia - Singapore FPT Play 20h30 Bảng A Timor Leste - Việt Nam FPT Play 25/7 17h00 Bảng B Myanmar - Malaysia FPT Play 20h00 Bảng B Lào - Thái Lan FPT Play 27/7 18h00 Bảng A Singapore - Timor Leste FPT Play 20h30 Bảng A Indonesia - Campuchia FPT Play 28/7 17h00 Bảng B Philippines - Myanmar FPT Play 20h00 Bảng B Malaysia - Lào FPT Play 31/7 17h00 Bảng A Timor Leste - Indonesia FPT Play 20h00 Bảng A Việt Nam - Singapore FPT Play 1/8 17h00 Bảng B Lào - Philippines FPT Play 19h00 Bảng B Thái Lan - Malaysia FPT Play 3/8 17h30 Bảng A Campuchia - Timor Leste FPT Play 20h30 Bảng A Indonesia - Việt Nam FPT Play 4/8 17h00 Bảng B Myanmar - Lào FPT Play 20h00 Bảng B Philippines - Thái Lan FPT Play 7/8 20h00 Bảng A Singapore - Indonesia FPT Play 20h00 Bảng A Việt Nam - Campuchia FPT Play 8/8 20h00 Bảng B Malaysia - Philippines FPT Play 20h00 Bảng B Thái Lan - Myanmar FPT Play 15/8 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B FPT Play CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A FPT Play 18/8 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A FPT Play CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B FPT Play 22/8 CXĐ Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 FPT Play 26/8 CXĐ Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 FPT Play

ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển Đông Nam Á, trong đó Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực này.

ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Hai bảng đấu của ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức lượt đi và lượt về, đội thắng được xác định dựa trên tổng tỷ số sau hai trận.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà ngày 31/7, làm khách của Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.

Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" là bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.

Video giao hữu Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)