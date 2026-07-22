Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
|Ngày
|Giờ
|Bảng/vòng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|24/7
|19h00
|Bảng A
|Campuchia - Singapore
|FPT Play
|20h30
|Bảng A
|Timor Leste - Việt Nam
|FPT Play
|25/7
|17h00
|Bảng B
|Myanmar - Malaysia
|FPT Play
|20h00
|Bảng B
|Lào - Thái Lan
|FPT Play
|27/7
|18h00
|Bảng A
|Singapore - Timor Leste
|FPT Play
|20h30
|Bảng A
|Indonesia - Campuchia
|FPT Play
|28/7
|17h00
|Bảng B
|Philippines - Myanmar
|FPT Play
|20h00
|Bảng B
|Malaysia - Lào
|FPT Play
|31/7
|17h00
|Bảng A
|Timor Leste - Indonesia
|FPT Play
|20h00
|Bảng A
|Việt Nam - Singapore
|FPT Play
|1/8
|17h00
|Bảng B
|Lào - Philippines
|FPT Play
|19h00
|Bảng B
|Thái Lan - Malaysia
|FPT Play
|3/8
|17h30
|Bảng A
|Campuchia - Timor Leste
|FPT Play
|20h30
|Bảng A
|Indonesia - Việt Nam
|FPT Play
|4/8
|17h00
|Bảng B
|Myanmar - Lào
|FPT Play
|20h00
|Bảng B
|Philippines - Thái Lan
|FPT Play
|7/8
|20h00
|Bảng A
|Singapore - Indonesia
|FPT Play
|20h00
|Bảng A
|Việt Nam - Campuchia
|FPT Play
|8/8
|20h00
|Bảng B
|Malaysia - Philippines
|FPT Play
|20h00
|Bảng B
|Thái Lan - Myanmar
|FPT Play
|15/8
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng A - Nhất bảng B
|FPT Play
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng B - Nhất bảng A
|FPT Play
|18/8
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng B - Nhì bảng A
|FPT Play
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng A - Nhì bảng B
|FPT Play
|22/8
|CXĐ
|Chung kết lượt đi
|Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2
|FPT Play
|26/8
|CXĐ
|Chung kết lượt về
|Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1
|FPT Play
ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển Đông Nam Á, trong đó Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực này.
ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.
Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức lượt đi và lượt về, đội thắng được xác định dựa trên tổng tỷ số sau hai trận.
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà ngày 31/7, làm khách của Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.
Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" là bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.
Video giao hữu Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)