Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

BẢNG A

BẢNG B

ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, chia thành hai bảng, mỗi bảng năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Đây là bảng đấu nhiều thử thách, trong đó Indonesia là đối thủ cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Singapore có thể gây khó khăn nhờ lối chơi kỷ luật và thể lực.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24-7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore ngày 31-7, làm khách của Indonesia ngày 3-8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7-8.

Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của “Những chiến binh sao vàng” là bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ đáng gờm. Bản lĩnh, sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định khả năng tiến sâu của tuyển Việt Nam.