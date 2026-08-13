Bàn thắng (1-1, Madjo): Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng chân sút trẻ Madjo đã lập công.

Đón đường chuyền vào của McGinn, Madjo thoát khỏi sự kèm cặp của Pacho đá nối cận thành bằng chân trái san hòa 1-1.