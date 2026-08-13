Đội hình ra sân
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Kvaratskhelia, Doue.
Aston Villa: Bizot, Maatsen, Pau Torres, Lindelof, Cash, Joao Gomes, Kamara, Madjo, Buendía, McGinn, Hemmings.
Bàn thắng: Kvaratskhelia 20', Doue 61' - Madjo 45'+1
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
89'
Vào sân ở hiệp hai nên Dembele vẫn khá sung sức. Anh vừa càn lướt ở trung lộ rồi cứa lòng chân trái, buộc Bizot phải đổ người cứu thua.
81'
Sau màn solo ngẫu hứng của Dembele, Doue có cơ hội dứt điểm nhưng bị hậu vệ Aston Villa phá ra trước cầu môn.
73'
Aston Villa đang cố gắng vùng lên. Sau tình huống đẩy bóng ra của Safonov, Joao Gomes ập vào đá nối ngay nhưng hậu vệ PSG lăn xả cản phá.
63'
Aston Villa lập tức đưa ra câu trả lời với tình huống xâm nhập vòng cấm rồi sút căng của Hemmings đúng vào vị trí của thủ thành Safonov.
61'
Bàn thắng (2-1, Desire Doue): Bẫy việt vị của Aston Villa sập xuống không đúng lúc, tạo điều kiện cho Desire Doue thoải mái thoát xuống cứa lòng chân trái ghi bàn thứ 2 cho PSG.
50'
McGinn nhận bóng thoáng bên cánh phải rồi dứt điểm bằng chân trái buộc thủ thành Safonov phải trổ tài.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Enrique tung Dembele vào sân thay cho Alikouche.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bàn thắng (1-1, Madjo): Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng chân sút trẻ Madjo đã lập công.
Đón đường chuyền vào của McGinn, Madjo thoát khỏi sự kèm cặp của Pacho đá nối cận thành bằng chân trái san hòa 1-1.
41'
McGinn thực hiện quả tạt bóng như đặt vào đầu Madjo. Thế nhưng, tiền đạo trẻ của Aston Villa lại dứt điểm ra ngoài khó tin.
34'
Aston Villa đang cố gắng vùng lên. Tiền đạo 17 tuổi Madjo tiếp tục đe dọa khung thành PSG với pha kết thúc chân phải đưa bóng bay chệch cột đáng tiếc.
27'
Aston Villa có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa, khi McGinn tạt đẹp vào vòng cấm. Tiếc rằng, pha lắc đầu của tiền đạo cắm Madjo lại đưa bóng đi ra ngoài.
20'
Bàn thắng (1-0, Kvaratskhelia): Đón đường chuyền từ Doue, Kvaratskhelia xử lý hay chếch bên cánh trái với pha sút trái phá bằng chân phải tung lưới Aston Villa.
13'
Thi đấu có phần lép vế, nhưng Aston Villa mới là đội có được cơ hội rõ rệt trước, với cú nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc của Kamara.
5'
Với thực lực nhỉnh hơn, PSG chiếm quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Ở chiều ngược lại, HLV Unai Emery đang yêu cầu các học trò đá phòng ngự chặt, chờ cơ hội tung ra đòn phản công.
2h
Trận đấu bắt đầu.
1h
23h
22h
Thông tin lực lượng
PSG: Tình trạng thể lực của Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue và Bradley Barcola chưa đảm bảo để đá chính từ đầu.
Aston Villa: Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Emiliano Martinez, Garnacho, Leon Bailey, John McGinn và Johan Manzambi khá thấp.