Người hâm mộ bóng đá châu Âu sẽ được thưởng thức màn so tài đỉnh cao giữa PSG và Aston Villa trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2026, được phát sóng trực tiếp trên TV360 và On Football.

Cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch Champions League và Europa League mùa trước diễn ra lúc 2h00 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam trên sân Salzburg, Áo. PSG góp mặt với tư cách đội bóng đăng quang Champions League, trong khi Aston Villa lần đầu trở lại sân chơi Siêu Cúp châu Âu sau 44 năm.

Siêu Cúp châu Âu giữa PSG vs Aston Villa khởi đầu cho mùa giải mới - Ảnh: Sky Sports

Trước trận đấu mở màn mùa giải mới, PSG chưa có màn chạy đà như mong đợi khi thua Mallorca 0-3 và hòa Manchester United 1-1 ở loạt trận giao hữu. Trong khi đó, Aston Villa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với 6 trận giao hữu trước mùa giải.

Với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu cùng tính chất danh giá của trận đấu, PSG và Aston Villa hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn.

Thông tin lực lượng

PSG: Có sự trở lại của Vitinha, Nuno Mendes, Marquinhos và Joao Neves. Ngoài ra, HLV Luis Enrique cũng có thể tung ra sân những Barcola, Doue, Fabian Ruiz, Hakimi, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, nếu đủ thể lực.

Aston Villa: có thể vắng mặt những John McGinn, Manzambi và Amadou Onana vì chấn thương. Khả năng ra sân của Ezri Konsa, Ollie Watkins và Emi Martinez còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến PSG vs Aston Villa

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Mbaye, Dembele, Kvaratskhelia.

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Gomes, Kamara; Hemmings, Buendia, Garnacho; Watkins.