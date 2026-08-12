Trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2026 giữa PSG và Aston Villa sẽ diễn ra lúc 2h00 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam trên sân Salzburg, Áo. Đây là màn đối đầu giữa hai nhà vô địch của những giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa trước.

PSG góp mặt với tư cách nhà vô địch Champions League, trong khi Aston Villa là chủ nhân danh hiệu Europa League. Đội bóng nước Pháp đang là đương kim giữ cúp sau chiến thắng trước Tottenham ở mùa giải trước.

PSG hay Aston Villa sẽ đoạt Siêu Cúp châu Âu - Ảnh: UEFA

Trước trận đấu quan trọng mở màn mùa giải mới, PSG chưa có sự chuẩn bị thực sự ấn tượng khi thua Mallorca 0-3 và hòa MU 1-1 trong hai trận giao hữu gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa có quá trình chuẩn bị dài hơn với 6 trận giao hữu, trong đó giành 3 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng Anh từng có chuyến du đấu châu Á để làm nóng trước mùa giải.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 44 năm Aston Villa trở lại tranh Siêu Cúp châu Âu, trong khi PSG hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu và tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.