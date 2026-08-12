2h ngày 13/8, sân Red Bull Arena:

Sau nhiều năm miệt mài săn đuổi chức vô địch Champions League dưới thời ông chủ Qatar giàu có, PSG giờ đã trở thành thế lực thống trị bóng đá châu Âu.

Đội bóng thủ đô nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vương Champions League khi đánh bại Arsenal 4-3 ở loạt sút luân lưu. Đó là danh hiệu thứ 12 PSG giành được dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique.

Trận Siêu cúp châu Âu sẽ mở màn cho mùa giải mới 2026/27 - Ảnh: Khelnow

Với tham vọng duy trì vị thế trên đỉnh châu Âu, PSG tiếp tục hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Mika Godts, Zion Suzuki đều được liên hệ. Trong khi, Lucas Digne, Akliouche và Ferran Torres đã cập bến Paris.

Dẫu vậy, quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của thầy trò Enrique không mấy suôn sẻ. Trận giao hữu đầu tiên, họ phơi áo 0-3 trên sân Mallorca.

Tín hiệu tích cực xuất hiện ở màn chạy đà mới nhất, PSG cầm hòa MU 1-1 trong cuộc chạm trán tại Gothenburg.

Kết quả giao hữu không quá quan trọng, nhưng lực lượng nhà ĐKVĐ dần trở nên đầy đủ. Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves và Marquinhos đều trở lại sau kỳ nghỉ World Cup và góp mặt ở cuộc đấu MU.

So với PSG, Aston Villa chuẩn bị trước mùa kỹ càng hơn, trải qua tổng cộng 6 trận giao hữu, với thành tích 3 thắng và 3 thua.

Đội hình Aston Villa giai đoạn tiền mùa giải là sự kết hợp giữa cầu thủ đội một và những tài năng trẻ. Giống nhiều CLB khác, Villa đang chờ các tuyển thủ trở lại sau khi dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

PSG được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn sao chất lượng - Ảnh: Guardian

Mùa hè của Unai Emery không ít trắc trở. Amadou Onana dính chấn thương nghiêm trọng tại World Cup, còn 2 ngôi sao Morgan Rogers, Youri Tielemans bị bán sang Chelsea và MU.

Để bù đắp tổn thất về lực lượng, Villa mang về những tân binh giàu tiềm năng như Johan Manzambi và Joao Gomes, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tiến bộ qua từng mùa giải.

Xét trên lý thuyết, PSG sở hữu lực lượng mạnh hơn và bước vào trận đấu với tư cách ĐKVĐ Champions League 2 mùa liên tiếp. Tuy nhiên, Aston Villa không đến để đóng vai "kẻ lót đường".

Tinh thần hưng phấn sau chức vô địch Europa League, đại diện Premier League có thể gây ra khó khăn cho đội bóng nước Pháp, vốn chưa thực sự sẵn sàng.

Dự đoán: Hòa 2-2 trong 90 phút (PSG thắng hiệp phụ)

Thông tin lực lượng

PSG: Tình trạng thể lực của Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue và Bradley Barcola chưa đảm bảo để đá chính từ đầu.

Aston Villa: Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Emiliano Martinez, Garnacho, Leon Bailey, John McGinn và Johan Manzambi khá thấp.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Boly, Marquinhos, Pacho, Mendes; Mayulu, Vitinha, Neves; Mbaye, Ayari, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot; Cash, Mings, Torres, Maatsen; Hemmings, Kamara, Gomes, Buendia; Guessand, Madjo.