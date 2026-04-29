Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG và Bayern Munich đã tạo nên thế trận đôi công với tốc độ cực cao. Đại diện Bundesliga là đội mở tỷ số trước ở phút 17 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền.

Tuy nhiên, PSG không mất nhiều thời gian để đáp trả, khi Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng với pha solo ấn tượng, gỡ hòa 1-1 ở phút 25.

PSG và Bayern Munich tạo nên trận cầu kịch tính bậc nhất trong lịch sử vòng bán kết Champions League - Ảnh: FCBM

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì khi Joao Neves đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG ở phút 33. Nhưng Bayern lập tức có câu trả lời với tuyệt phẩm sút xa của Michael Olise, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Trước khi hiệp một khép lại, Dembele tận dụng quả phạt đền để giúp PSG dẫn 3-2.

Sang hiệp hai, PSG bùng nổ với hai bàn liên tiếp của Kvaratskhelia và Dembele, nới rộng cách biệt lên 5-2. Dù vậy, "Hùm xám" nước Đức không dễ dàng buông xuôi. Upamecano rút ngắn tỷ số xuống 3-5 trước khi đội khách có thêm bàn thắng nhờ công của Diaz.

Dẫu bị dồn ép mạnh mẽ trong những phút bù giờ, PSG vẫn đứng vững để giành chiến thắng 5-4, tạo lợi thế mong manh trước trận lượt về đầy kịch tính tại Allianz Arena sau đây một tuần.

Ghi bàn:

PSG: Kvaratskhelia (25', 55'), Joao Neves (33'), Dembele (45'+5, pen, 59')

Bayern Munich: Harry Kane (17' pen), Olise (41'), Upamecano (65'), Diaz (69')

Đội hình thi đấu

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery (Fabian Ruiz 64'), Vitinha, Joao Neves, Desire Doue (Bradley Barcola 70'), Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies (Konrad Laimer 46'), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala (Leon Goretzka 79'), Luis Díaz, Harry Kane.