PSG sẽ tiếp Bayern Munich tại Paris đêm nay (2h ngày 29/4), trước khi đến ‘hang Hùm’ Allianz Arena vào giữa tuần sau (2h ngày 7/5) để định đoạt chiếc vé chung kết Cúp C1 mùa giải năm nay. Ở cặp đấu bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Arsenal vs Atletico.

Hướng đến trận thư hùng, HLV Luis Enrique đưa ra tuyên bố mạnh mẽ: “PSG và Bayern Munich là 2 đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này, dù Arsenal cũng đang có một mùa giải xuất sắc.

Xét về sụ ổn định, Bayern Munich nhỉnh hơn PSG một chút, vì họ chỉ mới để thua 2 trận. Nhưng xét về những gì thể hiện trên sân, không đội nào chơi hay hơn chúng tôi.

Ngay khi PSG hụt top 8 (nhóm lấy vé thẳng vào vòng 16 đội – PV) ở vòng bảng, tôi đã nói không có đội nào giỏi hơn chúng tôi”.

Thuyền trưởng PSG nói thêm: “Chúng tôi khao khát danh hiệu! Chúng tôi rất hào hứng cho 2 trận đấu với Bayern Munich. PSG muốn thắng cả 2 trận lượt đi và về.

HLV Luis Enrique tuyên bố PSG là đội giỏi nhất lúc này và muốn thắng Bayern ở cả 2 lượt trận. Ảnh: Fabrizio Romano

Cả đội đều đã sẵn sàng cho trận đấu. Ai cũng muốn được ra sân và tôi rất vui vì điều đó. Ngày mai, những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ đá chính ngay từ đầu, nhưng chúng tôi cũng cần sự góp sức của tất cả mọi người để đánh bại Bayern Munich”.

Nói về PSG, cựu tiền đạo Real Madrid, hiện chơi cho Al Hilal, Karim Benzema nhìn nhận, sở dĩ đoàn quân của Luis Enrique lợi hại bởi họ thực sự là một tập thể gắn kết, tất cả các cầu thủ đá chính và phụ đều chung một quyết tâm lớn, và ai cũng biết phải làm gì khi được tung vào sân.

Trước đại chiến, cả PSG và Bayern đều được ‘hâm nóng’ bằng chiến thắng, nhưng Harry Kane và các đồng đội thậm chí còn thoải mái hơn đối thủ do đã sớm vô địch Bundesliga, trong khi thầy trò Enrique thì chưa ngã ngũ chiến dịch Ligue 1.