Ma thuật trở lại

Sau khi Bayern Munich thông báo Serge Gnabry sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương, tân vương Bundesliga cũng nhanh chóng tìm thấy phiên bản tốt nhất ở Jamal Musiala.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, với việc thầy trò Vincent Kompany đặt mục tiêu giành cú ăn 3, sự thể hiện của Musiala khiến người hâm mộ xứ Bavaria lại được chứng khiến những pha bóng ma thuật.

Ở trận thắng Stuttgart 4-2 – kết quả mang về chức vô địch Bundesliga thứ 34 cho Bayern Munich (trong 35 lần vô địch bóng đá Đức) – đánh dấu một khoảnh khắc như vòng tròn khép kín đối với “đứa con cưng” của Allianz Arena.

Sau khi bị dẫn trước, Musiala nhận bóng bên cánh trái, rê qua cả Bilal El Khannouss lẫn Finn Jeltsch theo phong cách đặc trưng của mình rồi tiến xuống sát đường biên ngang – nơi anh căng ngang để Raphael Guerreiro dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Khoảnh khắc ấy nhắc người hâm mộ Bayern cũng như toàn Bundesliga về mức độ nguy hiểm của tuyển thủ Đức – điều đã từng thấy trước khi anh phải nghỉ thi đấu 6 tháng vì gãy chân tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

Musiala tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Bayern trước Bayer Leverkusen ở bán kết DFB Cup, khi kiến tạo cho Harry Kane mở tỷ số ngay trong hiệp 1 tại BayArena.

Chưa dừng lại, trong màn ngược dòng không tưởng thắng Mainz 4-3, sau khi bị dẫn 3 bàn ngay trong hiệp 1, Musiala trực tiếp ghi 1 bàn thắng.

Đó là trận thứ 5 liên tiếp anh tham gia vào bàn thắng trên mọi đấu trường – 2 bàn và 4 kiến tạo. Musiala cho thấy những vấn đề chấn thương dường như đã lùi lại phía sau, và Kompany rất hài lòng.

“Jamal đã thi đấu tự do hơn trong những tuần gần đây”, chiến lược gia người Bỉ chia sẻ. Ông để anh đá “số 10” thuần túy. “Bạn có thể thấy niềm vui chơi bóng đang dần trở lại. Cậu ấy chơi tốt, điều đó là quá rõ ràng”.

Hiệu suất ấn tượng

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Musiala đã có tổng cộng 11 lần tham gia vào bàn thắng (5 bàn, 6 kiến tạo) sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trung bình, cứ 68 phút thì anh lại góp dấu giày vào 1 bàn của Bayern – minh chứng cho việc anh đang dần trở lại trạng thái bình thường ở khu vực 1/3 cuối sân, dù Kompany đang kiểm soát tần suất thi đấu của Jamal để tránh tái phát chấn thương.

Kompany hoàn toàn tin tưởng ngôi sao của mình có thể đạt lại đẳng cấp đỉnh cao như trước chấn thương, thậm chí hoàn thiện hơn nữa.

“Nếu Jamal duy trì được phong độ hiện nay, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp chúng tôi mạnh hơn. Không nhiều cầu thủ làm được điều đó. Một nửa số bàn thắng và kiến tạo của Musiala đến khi cậu ấy thậm chí chưa đạt phong độ tốt nhất”.

Những đóng góp ở khâu phòng ngự của cầu thủ 23 tuổi cũng không bị bỏ qua. Anh liên tục pressing để cắt những đường bóng tấn công của đối thủ. Anh luôn nằm trong số các cầu thủ tranh chấp nhiều nhất khi hiện diện trên sân.

GĐTT Max Eberl chia sẻ: “Cắt bóng không phải điều bạn thường mong đợi ở Jamal, nhưng cậu ấy đang cống hiến hết mình vì đội bóng. Mỗi phút trên sân đều giúp cậu ấy tiến bộ. Chúng tôi sẽ cần Musiala khi đối đầu với Paris”.

Musiala vào sân từ ghế dự bị ở cả hai lượt trận trong chiến thắng chung cuộc 6-4 của Bayern Munich trước Real Madrid tại tứ kết Champions League.

Với phong độ hiện tại, sẽ rất khó có chuyện Kompany tiếp tục để anh ngồi dự bị khi Bayern làm khách của PSG – nhà ĐKVĐ Champions League (2h00 ngày 29/4).

“Khi trở lại sau chấn thương như vậy, không nên đặt áp lực lên Jamal”, Kompany nhấn mạnh. Dù muốn giảm kỳ vọng, nhưng có lẽ ông vẫn xếp anh đá chính. Bộ từ Musiala, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz có thể xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào.

Tại Công viên các Hoàng tử, sẽ là trận đấu đặc biệt với Musiala. Ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025, anh dính chấn thương và phải nhìn Bayern Munich thua PSG của Luis Enrique 0-2.