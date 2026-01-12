Ghi bàn:

Barca: Raphinha (36', 74'), Lewandowski (45'+4)

Real Madrid: Vinicius (45+2), Gonzalo García (45'+6)

Thẻ đỏ: De Jong (90'+1)

Đội hình ra sân

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Valverde (Arda Güler 68'), Asencio, Huijsen (David Alaba 76'), Carreras, Camavinga (Dani Ceballos 82'), Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius (Franco Mastantuono 84'), Gonzalo Garcia (Mbappe 76')

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia (Gerard Martín 83'), Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Raphinha (Marcus Rashford 83'), Fermin Lopez (Dani Olmo 66'), Lewandowski (Ferran Torres 66')

12/01/2026 | 04:05

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho Barca. Đội bóng xứ Catalan đoạt danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2025/26, trong khi HLV Hansi Flick lập thành tích khủng khi toàn thắng ở cả 8 trận chung kết mà ông góp mặt.


Ảnh: FCB
12/01/2026 | 04:01

90'+5

Barca phản công nhanh, Rashford đối mặt với thủ môn Courtois nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó Real có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa 3-3 nhưng Carreras lại dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn Garcia.

12/01/2026 | 03:57

90'+1

De Jong bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp bóng thẳng vào ống đồng của Mbappe. Trước đó, ngôi sao người Pháp có pha đoạt bóng ngay trong chân của Yamal.

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

12/01/2026 | 03:54

87'

Các học trò của HLV Xabi Alonso đang nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa 3-3.

yamal barca.jpg
Ảnh: La Liga
12/01/2026 | 03:47

81'

Yamal đi bóng kỹ thuật khiến hàng thủ Real Madrid khốn khổ, được kế thúc bằng pha bắt bóng của Courtois.

12/01/2026 | 03:41

74'

Raphinha lập cú đúp, Barca dẫn 3-2

Nhận đường chuyền của đồng đội, Raphinha dứt điểm ở rìa vòng cấm đưa bóng khẽ chạm chân Asencio làm đổi hướng khiến Courtois hoàn toàn bất lực.

Ảnh: FCB
12/01/2026 | 03:37

71'

Kounde căng ngang nguy hiểm để Pedri dứt điểm vào chính giữa khung thành nhưng thủ môn Courtois cản phá xuất sắc.

real madrid vs barca.jpg
Ảnh: La Liga
12/01/2026 | 03:29

63'

Pha phối hợp tấn công của bộ đôi người Brazil giữa Vinicius - Rodrygo khiến các Cule thót tim bằng cú đặt lòng buộc thủ môn Garica phải trổ tài cứu thua cho Barca.

12/01/2026 | 03:26

60'

Trận đấu đang diễn ra cực căng thẳng với những pha phạm lỗi của cầu thủ đôi bên.

12/01/2026 | 03:22

56'

Vinicius nhận đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm ở rìa vòng cấm buộc thủ môn Garcia phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.

12/01/2026 | 03:18

52'

Vinicius thực hiện pha dứt điểm ở rìa vòng cấm buộc thủ môn Joan Garcia phải đẩy bỏng ra. Ngôi sao người Brazil lẻn xuống đá bồi nhưng trái bóng đi quá thiếu chính xác.

12/01/2026 | 03:12

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

12/01/2026 | 02:57

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-2.

12/01/2026 | 02:55

45'+6

Gonzalo Garcia gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid

Từ quả phạt góc của Real Madrid, pha đánh đầu của cầu thủ Real Madrid buộc Raphinha cản phá đập cột dọc bật ra. Gonzalo Garcia lập tức tung cú sút yếu nhưng chính xác, gỡ hòa 2-2 cho Los Blancos.

real madrid vs barca.jpg
Ảnh: RMCF
12/01/2026 | 02:50

45'+4

Lewandowski tái lập thế dẫn trước cho Barca

Barca đáp trả ngay lập tức, Lewandowski là người giúp đội bóng xứ Catalunya vượt lên với cú dứt điểm lạnh lùng.

Lewandowski real madrid vs barca.jpg
Ảnh: FCB
12/01/2026 | 02:48

45'+2

Vinicius gỡ hòa 1-1

Vinicius Junior thực hiện pha solo tuyệt đỉnh từ cánh trái, anh vượt qua liền 3 cầu thủ Barca trước khi dứt điểm hiểm hóc trong vòng vây 4 cầu thủ đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.

vinicius real madridvs barca.jpg
Ảnh: RMCF
12/01/2026 | 02:41

41'

Thủ môn Courtois giúp Real Madrid tránh khỏi bàn thua thứ hai từ cú dứt điểm ở góc hẹp của Fermin Lopez.

12/01/2026 | 02:37

36'

Raphinha mở tỷ số cho Barca

Raphinha đột phá dũng mãnh rồi tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, mở tỷ số cho Barca.

Ảnh: FCB
12/01/2026 | 02:33

33'

Gonzalo Garcia của Real Madrid đón đường chuyền ở rìa khu vực phạt đền và dứt điểm về phía giữa khung thành. Tuy nhiên, cú sút của anh không đủ lực và thủ môn Joan Garcia dễ dàng cứu thua cho Barca.

12/01/2026 | 02:15

14'

Vinicius bứt tốc bên cánh trái nhưng cú dứt điểm của ngôi sao người Brazil không đủ tốt để đem về bàn thắng cho Real Madrid. 

12/01/2026 | 02:09

9'

Cơ hội đầu tiên đến với Barca nhưng Lewandowski lại khống chế bóng không tốt.

12/01/2026 | 02:00

02h00

Trọng tài chính người Tây Ban Nha - Jose Munuera thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

12/01/2026 | 01:55

01h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

11/01/2026 | 23:50

Nhận định trước trận

Barcelona bước vào trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với lợi thế rõ rệt sau khi dễ dàng vượt qua Athletic Bilbao ở bán kết. Đoàn quân của Hansi Flick sớm dẫn trước bốn bàn ngay trong hiệp một, qua đó có thêm thời gian hồi phục thể lực – yếu tố có thể mang tính quyết định trước trận El Clásico.

Raphinha tỏa sáng với cú đúp, trong khi Fermin Lopez, Ferran Torres và Roony Bardghji cũng ghi dấu ấn, giúp Barcelona duy trì phong độ ấn tượng.

Đội bóng xứ Catalunya đang hướng tới danh hiệu Siêu cúp lần thứ 16 trong lịch sử, sau khi từng đánh bại Real Madrid 5-2 để lên ngôi năm ngoái. Hiện tại, Barca sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và chưa thua trận quốc nội nào kể từ cuối tháng 10/2025.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid trải qua bán kết căng thẳng trước Atletico và chịu tổn thất lực lượng khi một số trụ cột gặp vấn đề thể lực. Dù Siêu cúp không phải mục tiêu tối thượng, El Clasico vẫn luôn là thử thách lớn, nơi mọi lợi thế đều có thể bị xóa nhòa chỉ sau một khoảnh khắc.

11/01/2026 | 22:30

Thông tin lực lượng

Barca: Vắng Gavi, Ter Stegen và Andreas Christensen. Ronald Araujo, Lamine Yamal chưa có thể lực tốt nhất.

Real Madrid: Kylian Mbappe đã hội quân cùng toàn đội và có thể đá chính. Eder Militao, Trent Alexander-Arnold chấn thương, Brahim Diaz bận dự AFCON 2025. Rodrygo, Rudiger và Asencio để ngỏ khả năng ra sân.

