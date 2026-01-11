Đêm nay (2h ngày 12/1), Real Madrid cùng Barca tạo nên Siêu kinh điển ở Saudi Arabia, tranh chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha, một danh hiệu được cho ảnh hưởng đến tương lai của thuyền trưởng Xabi Alonso.

Real Madrid tăng tiền thưởng khủng để khích lệ dàn sao thắng Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đêm nay. Ảnh: TNT Sports

Thủ thành Thibaut Courtois tuyên bố: “Chúng tôi phải giành chiếc Siêu cúp này, sau khi đã để họ (Barca) lấy vào năm ngoái”.

Xabi Alonso cũng trông đợi có thể giơ cao danh hiệu đầu tiên với tư cách HLV trưởng Real Madrid, hơn ai hết. Tuy nhiên, tham vọng của phía đối thủ - Barca, cũng lớn không kém.

Chưa kể, họ còn có ‘điểm tựa’ lớn: Hansi Flick toàn thắng trong 7 trận chung kết từng góp mặt trên cương vị HLV.

Chủ tịch Florentino Perez muốn Real Madrid chấm dứt thành tích ấy của nhà cầm quân người Đức, cũng đồng nghĩa buộc Barca phải khuỵu gối. Và để khích lệ đoàn quân của Xabi, ‘ông trùm’ này quyết định làm ngoại lệ, tăng tiền thưởng cho đội.

Cụ thể, theo thông lệ thì trước mùa giải, lãnh đạo CLB sẽ ngồi lại với các đội trưởng của Real Madrid sẽ thảo luận về tiền thưởng cho các danh hiệu như La Liga, Champions League và cả một phần danh cho Siêu cúp Tây Ban Nha.

Theo Defensa, Con số thưởng ấy ban đầu là 150.000 euro cho mỗi cầu thủ Real Madrid, nếu có được danh hiệu trên. Tuy nhiên, Chủ tịch Perez quyết định hào phóng, tăng lên thành 200.000 euro tiền thưởng cho mỗi cầu thủ Real Madrid, nếu đánh bại Barca giành Siêu cúp Tây Ban Nha.

Sau mùa giải trắng tay và cả phong độ không thật sự tốt dưới thời Xabi Alonso, Real Madrid cần chiếc Siêu cúp làm động lực chiến đấu cho các mục tiêu lớn hơn: La Liga, nơi họ đang kém Barca 4 điểm sau lượt đi và Champions League – hiện có mặt trong top 8 – vị trí đủ để lấy thẳng vé vào vòng đấu loại trực tiếp.