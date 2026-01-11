2h00 ngày 12/1, sân King Abdullah Sports City:

Trong những quỹ đạo hoàn toàn đối lập, Barcelona và Real Madrid bước vào trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Jeddah (Saudi Arabia), với nhiều hơn là một danh hiệu mở màn mùa giải.

Dựa theo phong độ của hai đội, trận chung kết được xem là một trong những Siêu kinh điển chênh lệch nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Barca và Real Madrid đều quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên. Ảnh: RFEF

Ngay từ trước khi đặt chân tới Saudi Arabia, người ta đã cảm nhận rõ đà thăng tiến mạnh mẽ của Barca với Hansi Flick, đối lập sự sa sút đáng báo động của Real Madrid do Xabi Alonso dẫn dắt.

Màn trình diễn của hai đội ở bán kết càng củng cố cảm giác rằng khoảng cách về lối chơi cũng như cấu trúc đội hình giữa họ là rất đáng kể.

ĐKVĐ Barca vùi dập Bilbao 5-0 mà không cần phải tăng tốc tối đa, thậm chí còn để Lamine Yamal nghỉ ngơi.

Đội bóng của Flick thể hiện uy quyền của một cỗ máy kiểu Đức, thứ đã từng đưa vị HLV này lên đỉnh cao cùng Bayern Munich.

Trong cuộc đối đầu với Atletico Madrid, điều tích cực nhất mà các học trò của Alonso thu được là chiến thắng và sự tái khẳng định cho chân lý muôn thuở: Real Madrid không bao giờ được phép bị chôn vùi.

Họ đã tạo nên một màn kháng cự kiên cường dựa trên phong độ xuất sắc của Courtois, tinh thần cạnh tranh đậm chất Uruguay của Valverde, cùng sự tinh tế và khả năng dứt điểm của Rodrygo trong những pha phản công.

Tuy nhiên, lối chơi được thể hiện lại phác họa hình ảnh một đội bóng lép vế, buộc phải co cụm phòng ngự kiểu Italia.

Mbappe đã tập trở lại. Ảnh: RMCF

Bước vào “El Clasico”, Alonso chờ đợi nhiều vào Kylian Mbappe – người đã bay sang Jeddah như một Phượng hoàng tái sinh.

Mbappe là ngôi sao mà Alonso bấu víu trong bối cảnh chiếc ghế HLV đang lung lay, kèm theo những xì xào nội bộ và áp lực rằng một thất bại nặng nề có thể khiến ông mất việc.

Nếu có một tiền đạo đủ khả năng khai thác hàng phòng ngự dâng cao của Barca, thì đó chính là Mbappe. Vấn đề nằm ở chỗ liệu đầu gối chưa hoàn toàn bình phục có cho phép anh đá chính, hay chỉ vào sân trong hiệp hai.

Barca và Real Madrid đang ở hai quỹ đạo khác nhau trước chung kết. Tuy nhiên, trong một trận Siêu kinh điển, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Lực lượng:

Barca: Gavi, Christensen, Araujo chấn thương.

Real Madrid: Eder Militao chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-2.