Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Rodri nổi bật nhất trong danh sách 30 ứng viên tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2026.
Khởi đầu mùa giải rất tốn của Inter Milan tại Serie A khiến người ta tin rằng họ có thể tạo nên bất ngờ, đồng thời bỏ lại phía sau chuỗi thành tích đáng thất vọng với 5 thất bại trong 6 trận Champions League trước đó. Tuy nhiên, sau những phút đầu đầy hứa hẹn, Nerazzurri trải qua 10 phút thảm họa và bị Real Madrid trừng phạt.
Ghi bàn:
Real Madrid: Mbappe 14’, Valverde 23’.
Inter: Carlos Augusto 77’.
*Tiếp tục cập nhật.
Kết quả bóng đá Champions League 2026/27: Cập nhật liên tục kết quả Champions League mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2026/27: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 châu Âu mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.