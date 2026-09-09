Khởi đầu mùa giải rất tốn của Inter Milan tại Serie A khiến người ta tin rằng họ có thể tạo nên bất ngờ, đồng thời bỏ lại phía sau chuỗi thành tích đáng thất vọng với 5 thất bại trong 6 trận Champions League trước đó. Tuy nhiên, sau những phút đầu đầy hứa hẹn, Nerazzurri trải qua 10 phút thảm họa và bị Real Madrid trừng phạt.

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe 14’, Valverde 23’.

Inter: Carlos Augusto 77’.

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