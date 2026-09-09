Hai ngôi sao của Tây Ban Nha ở World Cup 2026, Rodri và Lamine Yamal có tên trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026, giải thưởng sẽ được trao vào ngày 26/10 tại London.

Trong số những ngôi sao cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới còn có Lionel Messi và Kylian Mbappe, những người chinh phục các kỷ lục ở World Cup vừa qua.

Đáng chú ý là sự vắng mặt của Pedri, người có mùa giải trước thi đấu tuyệt hay cùng Barcelona.

Ở hạng mục nam năm ngoái, Ousmane Dembele là người chiến thắng và anh tiếp tục nằm trong danh sách ứng viên năm nay.

Tổng cộng có sáu cầu thủ Tây Ban Nha được đề cử Quả bóng vàng, thành quả từ chức vô địch World Cup của đội tuyển quốc gia. Ngoài Rodri và Lamine Yamal, 4 cái tên còn lại là Fabián Ruiz, Marc Cucurella, Pau Cubarsi và Ferran Torres.

Danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Ballon d'Or

Trong số các ứng viên nổi bật còn có tiền đạo Erling Haaland, người thi đấu rất ấn tượng tại World Cup với 7 bàn thắng cho Na Uy; hai ngôi sao Anh Jude Bellingham và Harry Kane; cùng Khvicha Kvaratskhelia, một nhân tố chủ chốt giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Bất ngờ đáng kể nhất là sự xuất hiện của cầu thủ Mexico Julian Quinones, người có màn trình diễn nổi bật tại World Cup với 4 bàn và 1 kiến tạo.

Đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho danh sách đề cử nam là PSG, với 10 cầu thủ, chiếm đúng 1/3 trong tổng số 30 ứng viên. Trong khi đó, Real Madrid có 4 và Barcelona có 3 cầu thủ được đề cử.

Bên cạnh danh sách cầu thủ, ban tổ chức cũng công bố các HLV được đề cử giải Johan Cruyff, nhằm tôn vinh nhà cầm quân xuất sắc nhất năm.

Ở hạng mục nam, 4 trong 5 ứng viên là người Tây Ban Nha: Luis de la Fuente (HLV tuyển Tây Ban Nha), Luis Enrique (PSG), Unai Emery (Aston Villa) và Mikel Arteta (Arsenal).

Điều này cho thấy giai đoạn đặc biệt thành công mà bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua. HLV Bayern Munich Vincent Kompany là ứng viên còn lại.