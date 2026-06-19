5h ngày 20/6, sân Gillette:

Scotland đang đứng trước cơ hội lịch sử giành vé sớm vào vòng knock-out World Cup 2026, nếu đánh bại Morocco ở lượt đấu thứ hai.

Thậm chí, thầy trò HLV Steve Clarke có thể kết thúc với ngôi đầu bảng C nếu giành trọn 3 điểm và Brazil bị Haiti níu chân.

McGinn giúp Scotland đánh hại Haiti - Ảnh: SNT

Trận mở màn, Scotland chưa thể hiện bộ mặt tốt nhất. Tuy nhiên, pha lập công của John McGinn là đủ để mang về chiến thắng tối thiểu, qua đó giúp "Tartan Army" có được 3 điểm quý giá.

Scotland chưa từng góp mặt ở vòng knock-out của bất kỳ giải đấu lớn nào. Bởi vậy, cuộc chạm trán Morocco mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi lượt cuối họ đụng đối thủ mạnh Brazil.

Trong lần đối đầu duy nhất tại World Cup 1998, đại diện Bắc Phi thắng giòn giã 3-0. Cuộc thư hùng hôm nay, Scotland quyết tâm đòi lại món nợ cũ.

Bên kia chiến tuyến, Morocco để lại ấn tượng mạnh khi gặp Brazil. Ismael Saibari đưa "những chú sư tử Atlas" vươn lên dẫn trước, rồi Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa, khép lại trận cầu hấp dẫn.

Morocco chưa thể lấy vé đi tiếp nếu đánh bại Scotland, nhưng một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân HLV Mohamed Ouahbi giành lợi thế lớn trước lượt cuối gặp Haiti.

Với dàn quân chất lượng, Morocco được đánh giá là "ngựa ô" tại World Cup 2026. Màn trình diễn trước Brazil càng củng cố niềm tin, Hakimi cùng các đồng đội đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

Morocco quyết tâm giành 3 điểm đầu tay - Ảnh: RTE

Giới mộ điệu chưa quên hành trình lịch sử của Morocco tại Qatar cách đây 4 năm. Họ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết, trước khi thua tuyển Pháp.

Dù Scotland đang khao khát viết nên trang sử mới, Morocco dự báo sẽ mang đến thử thách cực kỳ khó khăn cho đoàn quân HLV Steve Clarke.

Kết quả hòa cũng có thể xem là thành công với đại diện đến từ Vương quốc Anh. Nhưng Morocco với lối chơi biến hóa hơn nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng sít sao.

Dự đoán: Morocco thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Scotland: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Ben Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.