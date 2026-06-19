World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn và cuốn hút với dàn CĐV nữ xinh đẹp, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng của mình trên khắp các khán đài.
Xem video bàn thắng Mexico 1-0 Hàn Quốc (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Mexico: Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Romo, Quinones; Jimenez.
Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min.
Bàn thắng: Romo 50'
Bảng xếp hạng World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 nhanh chóng, liên tục, đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/6/2026 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 hôm nay ngày 18/6/2026 và rạng sáng mai.