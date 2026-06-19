Xem video bàn thắng Mexico 1-0 Hàn Quốc (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Mexico: Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Romo, Quinones; Jimenez.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min.

Bàn thắng: Romo 50'