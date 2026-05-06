Selangor và Nam Định nhập cuộc đầy tốc độ, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện Việt Nam có cơ hội đáng chú ý ở phút 13 sau pha phối hợp giữa Văn Vĩ và Akolo, nhưng ngoại binh Nam Định xử lý chậm trong thời điểm quyết định.
Dù cầm bóng ít hơn, Selangor lại tỏ ra rất sắc bén ở các pha phản công. Phút 38, Quentin Cheng thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Chrigor Moraes đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Nam Định đáp trả ở phút bù giờ hiệp một. Percy Tau chuyền tinh tế để Văn Vĩ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Selangor tiếp tục tận dụng tốt chuyển đổi trạng thái.
Phút 59, Chrigor Moraes hoàn tất cú đúp, ấn định lợi thế 2-1 cho đội bóng Malaysia. Nam Định nỗ lực tấn công nhưng Xuân Son và các đồng đội không thể tìm được quân bình tỷ số trước khi trận đấu hạ màn.
Dù thua nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn cơ hội giành vé chung kết ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/26 khi được chơi trận lượt về trên sân nhà Thiên Trường sau đây một tuần.
Ghi bàn:
Selangor: Moraes (38', 59')
Nam Định: Văn Vĩ (45')
Đội hình thi đấu
Selangor: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes
Nam Định: Caique Santos, Lucas, Văn Tới (Văn Kiên 71'), Caio Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ (Văn Đạt 83'), Percy Tau, Walber Mota, Lusamba (Tuấn Anh 71'), Akolo (Hoàng Anh 71'), Xuân Son.
90'+5'
Ở cặp bán kết còn lại, Buriram United (Thái Lan) xuất sắc đánh bại Johor Darul Ta’zim FC (Malaysia) với tỷ số 3-1, qua đó giành lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà.
90'+4
Đóng bóng từ quả phạt góc của đồng đội, Tuấn Anh đánh đầu rất nhanh nhưng không thắng được thủ môn của Selangor.
90'
Nam Định có cơ hội hết sức ngon ăn để ghi bàn gỡ hòa 2-2 nhưng cầu thủ vào sân thay người Văn Đạt lại dứt điểm đi vọt xà đầy đáng tiếc.
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
81'
Xuân Son và các đồng đội vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.
75'
Percy Tau đi bóng rồi dứt điểm bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn Sikh Azman bên phía Selangor vất vả cản phá.
71'
HLV Vũ Hồng Việt thay liền ba cầu thủ với sự xuất hiện của Tuấn Anh, Văn Kiên và Hoàng Anh vào thế chỗ Lusamba, Akolo và Văn Tới.
65'
Nam Định có pha phản công tốc độ, Percy Tau xâm nhập vòng cấm, xử lý loại bỏ hậu vệ Selangor nhưng lại chơi quá cá nhân khi dứt điểm đi không trúng đích trong khi Xuân Son đứng một mình không bị kèm cặp.
59'
Moraes lập cú đúp, Selangor dẫn 2-1
Quentin Cheng tạt bóng từ cánh phải vào loại bỏ hai hậu vệ Nam Định, Moraes sau một nhịp khống chế đã dứt điểm đánh bại thủ môn Caique tái lập thế dẫn trước cho Selangor.
52'
Thủ môn Caique Santos có phả cản phá chịu phạt góc từ cú dứt điểm rất căng ở rìa vòng cấm của cầu thủ Selangor.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'
Văn Vĩ gỡ hòa 1-1 cho Nam Định
Percy Tau đột phá từ cánh phải, anh xử lý khéo léo trước khi tung cú sút đưa bóng chìm. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ - tuyển thủ Việt Nam có mặt đúng chỗ và thực hiện pha chạm bóng tinh tế làm tung lưới Selangor.
38'
Moraes mở tỷ số cho Selangor
Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ Selangor, Văn Vĩ với chiều cao khiêm tốn đã đánh đầu không tốt, đối thủ băng lên căng ngang để Moraes băng lên dứt điểm một chạm tung lưới Nam Định.
35'
Nam Định đang là đội kiểm soát bóng trội hơn và sỡ hữu nhiều cơ hội hơn đôị chủ nhà Selangor.
26'
Hậu vệ Selangor mắc sai lầm trong khống chế bóng, Xuân Son chớp cơ hội định dứt điểm cận thành nhưng một cầu thủ khác của chủ nhà cùng thủ môn Sikh Azman kịp thời ngăn chặn.
20'
CĐV của Nam Định trải qua một phen thót tim khi Faisal Halim dứt điểm đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Caique Santos.
16'
Đại diện V-League đang duy trì được sức ép đáng kể lên khung thành của Selangor.
7'
Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chủ động gây sức ép lên phần sân của Selangor, trong khi đội bóng Malaysia cũng cho thấy quyết tâm giành kết quả khả quan ở trận bán kết lượt đi.
3'
Lợi thế sân nhà giúp Selangor nhập cuộc chủ động, trong khi đội khách Nam Định cho thấy rõ sự thận trọng của HLV Vũ Hồng Việt. Ngay lập tức đại diện V-League đáp trả khi tạt bóng khiến hậu vệ Selangor phá bóng suýt thành pha đá phản lưới nhà.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h45
Nhận định trước trận:
Trước cuộc tiếp đón Nam Định, Selangor tạo cú hích lớn bằng chiến thắng 4-0 trước Penang tại Super League Malaysia. Báo chí Malaysia gọi đây là “bữa tiệc bàn thắng” tiếp thêm động lực cho “Gã khổng lồ” trước màn so tài với đại diện V.League. Thủ môn Sikh Azman tin rằng Selangor đã phô diễn sức mạnh, trong khi HLV Kim Pan Gon nhấn mạnh lối chơi tấn công hiệu quả, đặc biệt khi đá sân nhà.
Selangor sở hữu lực lượng đáng gờm với nhiều tuyển thủ như Quentin Cheng, Faisal Halim, Nooa Laine cùng dàn ngoại binh chất lượng. Đáng chú ý, Chrigor đang dẫn đầu danh sách ghi bàn giải VĐQG Malaysia với 23 pha lập công.
Điểm tựa sân nhà càng khiến Selangor thêm nguy hiểm. Họ từng thắng CAHN 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải CLB Đông Nam Á. Vì thế, Nam Định cần cực kỳ thận trọng nếu muốn khẳng định bản lĩnh.