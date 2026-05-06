Selangor và Nam Định nhập cuộc đầy tốc độ, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện Việt Nam có cơ hội đáng chú ý ở phút 13 sau pha phối hợp giữa Văn Vĩ và Akolo, nhưng ngoại binh Nam Định xử lý chậm trong thời điểm quyết định.

Dù cầm bóng ít hơn, Selangor lại tỏ ra rất sắc bén ở các pha phản công. Phút 38, Quentin Cheng thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Chrigor Moraes đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Xuân Son bất lực trước hàng thủ của Selangor - Ảnh: T.L

Nam Định đáp trả ở phút bù giờ hiệp một. Percy Tau chuyền tinh tế để Văn Vĩ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Selangor tiếp tục tận dụng tốt chuyển đổi trạng thái.

Phút 59, Chrigor Moraes hoàn tất cú đúp, ấn định lợi thế 2-1 cho đội bóng Malaysia. Nam Định nỗ lực tấn công nhưng Xuân Son và các đồng đội không thể tìm được quân bình tỷ số trước khi trận đấu hạ màn.

Dù thua nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn cơ hội giành vé chung kết ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/26 khi được chơi trận lượt về trên sân nhà Thiên Trường sau đây một tuần.

Ghi bàn:

Selangor: Moraes (38', 59')

Nam Định: Văn Vĩ (45')

Đội hình thi đấu

Selangor: Sikh Azman, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes

Nam Định: Caique Santos, Lucas, Văn Tới (Văn Kiên 71'), Caio Cesar, Tuấn Dương, Văn Vĩ (Văn Đạt 83'), Percy Tau, Walber Mota, Lusamba (Tuấn Anh 71'), Akolo (Hoàng Anh 71'), Xuân Son.