Đà Nẵng tiếp đón Nam Định trên sân nhà ở vòng 19 V-League 2025/26 với quyết tâm giành điểm, khiến trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Dù Nam Định kiểm soát bóng tốt hơn, đội chủ nhà vẫn tạo ra những pha phản công đáng chú ý.
Phút 21, Xuân Son tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi thủ môn Văn Biểu của Đà Nẵng nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc HLV Đức Tuấn phải điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ.
Dù chơi thiếu người, Đà Nẵng bất ngờ gỡ hòa đầu hiệp hai nhờ công của Lopez. Tuy nhiên, Nam Định nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn ở phút 61 với pha lập công của Akoro.
Những phút cuối, hai đội đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 2-1, qua đó có trọn 3 điểm quan trọng trên sân khách.
Ghi bàn:
Nam Định: Xuân Son (21'), Akolo (61')
Đà Nẵng: Joel Brandon Lopez Pissano (51')
Thẻ đỏ: Văn Biểu (45'+2)
Đội hình xuất phát:
Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Ngọc Hải, Văn Sơn, Phi Long, Đình Duy, Phi Hoàng, Brandon, Văn Long, Minh Quang, Ribamar.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Tới, Tuấn Dương, Văn Kiên, Văn Vĩ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Romulo, Akolo, Xuân Son.
90'+4
79'
Bóng được đưa vào lưới của Đà Nẵng lần thứ ba nhưng đã có lỗi việt vị của cầu thủ Nam Định.
61'
Akolo tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Nam Định với cú dứt điểm tuyệt đẹp, đưa bóng đi cầu âu rồi găm đúng góc cao khiến thủ môn Văn Toàn hoàn toàn bó tay.
51'
Joel Brandon Lopez Pissano gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng sau pha xử lý rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Nam Định.
45'+2
Thủ môn Văn Biểu bị thẻ đỏ vì lỗi lãng xẹt
Tình huống lao ra rồi đấm bóng bên ngoài vòng cấm của thủ môn Văn Biểu. Xuân Son sau đó nỗ lực dứt điểm về vòng cấm bất thành. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Văn Biểu. HLV Lê Đức Tuấn lập tức rút Anh Tuấn ra và tung vào thủ môn Văn Toản.
39'
Cơ hội dành cho chủ nhà SHB Đà Nẵng với tình huống đột phá rồi dứt điểm của Ribamar bị thủ môn Nguyên Mạnh cán phá chịu phạt góc.
31'
Bàn mở tỷ số của Xuân Son giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt thi đấu càng tự tin và chắc chắn hơn. Bên kia chiến tuyến, đội bóng sông Hàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.
21'
Xuân Son mở tỷ số cho Nam Định
Xuất phát từ pha đá phạt góc của Nam Định, bóng bị phá ra và một cầu thủ của đội khách ngả người bắt vô-lê từ ngoài vòng cấm. Hậu vệ Đà Nẵng phá trượt bóng tạo cơ hội để Xuân Son thoải mái đánh đầu tung lưới Văn Biểu ở cự ly gần.
12'
Trận đấu đang diễn ra với thế trận giằng co, đôi bên chưa tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào từ đầu trận.
6'
Trận đấu sớm diễn ra sôi động khi đội khách quyết tâm lấy 3 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng cũng đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.