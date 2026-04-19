Đà Nẵng tiếp đón Nam Định trên sân nhà ở vòng 19 V-League 2025/26 với quyết tâm giành điểm, khiến trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Dù Nam Định kiểm soát bóng tốt hơn, đội chủ nhà vẫn tạo ra những pha phản công đáng chú ý.

Phút 21, Xuân Son tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội khách. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi thủ môn Văn Biểu của Đà Nẵng nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc HLV Đức Tuấn phải điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ.

Xuân Son đang duy trì phong độ cao kể từ khi tái xuất sân cỏ - Ảnh: T.L

Dù chơi thiếu người, Đà Nẵng bất ngờ gỡ hòa đầu hiệp hai nhờ công của Lopez. Tuy nhiên, Nam Định nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn ở phút 61 với pha lập công của Akoro.

Những phút cuối, hai đội đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 2-1, qua đó có trọn 3 điểm quan trọng trên sân khách.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (21'), Akolo (61')

Đà Nẵng: Joel Brandon Lopez Pissano (51')

Thẻ đỏ: Văn Biểu (45'+2)

Đội hình xuất phát:

Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Ngọc Hải, Văn Sơn, Phi Long, Đình Duy, Phi Hoàng, Brandon, Văn Long, Minh Quang, Ribamar.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Tới, Tuấn Dương, Văn Kiên, Văn Vĩ, Hoàng Anh, Caio Cesar, Romulo, Akolo, Xuân Son.