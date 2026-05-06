Trận bán kết lượt đi Cúp CLB Đông Nam Á Thép Xanh Nam Định vs Selangor rất được chờ đợi. Hai đội đều thể hiện tham vọng lớn vô địch giải đấu, và chắc chắn làm hết sức để giành kết quả có lợi trước trận lượt về diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, Selangor đang có phong độ rất cao. Kể từ khi chiến lược gia người Hàn Quốc ngồi "ghế nóng", Selangor mới thua 1 trận trong tổng số 18 trận trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất tại giải VĐQG Malaysia, Selangor thắng tưng bừng Penang 4-0 trên sân nhà.

Lối chơi của Selangor mang đậm dấu ấn thể lực, tốc độ và sự kỷ luật. Đây là những điểm mạnh giúp đại diện Malaysia vững vàng ở vị trí thứ 2 trên BXH giải quốc nội. Đánh giá về cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định, HLV Kim Pan Gon tự tin cho biết, các học trò của ông quyết thể hiện để chứng tỏ bóng đá Malaysia đủ sức đánh bại các đội bóng của Việt Nam.

Xuân Son và Thép Xanh Nam Định sẵn sàng đấu Selangor.

"Selangor được chơi trên sân nhà nên có nhiều lợi thế. Nhưng quan trọng, chúng tôi phải biến lợi thế đó thành hiện thực. Trong khu vực này, người ta thường nói Thái Lan và Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Nhưng chúng tôi muốn chứng minh rằng Malaysia có thể cạnh tranh, đủ mạnh để đánh bại các đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định tiến vào bán kết với tư cách là đội có thành tích tốt nhất vòng bảng (4 thắng, 1 hòa). Trước chuyến làm khách này, đội bóng thành Nam đánh bại CA TP.HCM 2-0 ở vòng 21 V-League. Kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại "ghế nóng", đội chủ sân Thiên Trường thi đấu khởi sắc.

Dù gặp đối thủ mạnh và bất lợi sân khách, nhưng Thép Xanh Nam Định sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc, trong đó có Xuân Son. Khi khoác áo tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 3, chân sút 29 tuổi lập cú đúp vào lưới Malaysia. Anh đang rất tự tin có thể tiếp tục ghi bàn trước một đội bóng Malaysia, ở sân chơi dành cho CLB.

Trận bán kết lượt đi Thép Xanh Nam Định vs Selangor diễn ra vào lúc 20h ngày 6/5.