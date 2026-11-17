Brazil trút cơn thịnh nộ lên Singapore bằng chiến thắng 7-0, trong đó Vinicius lập hat-trick chỉ sau 21 phút, giúp Selecao tìm lại niềm vui sau thất bại trước Nhật Bản.

Sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản, tuyển Brazil bước vào trận giao hữu với Singapore bằng quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng. Đoàn quân HLV Carlo Ancelotti nhanh chóng biến cuộc đối đầu thành màn trình diễn một chiều.

Ngay phút thứ 9, Vinicius tận dụng sai lầm của hàng thủ Singapore để mở tỷ số. Chỉ sáu phút sau, ngôi sao Real Madrid tiếp tục lập công trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 21.

Vinicius giúp Brazil thắng đậm Singapore - Ảnh: 433, Selecao FW

Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng lại. Phút 31, Endrick tung cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục áp đảo. Phút 51, Estevao đá bồi ghi bàn thứ năm. Đến phút 66, Rayan phá bẫy việt vị, thoát xuống đánh bại thủ môn Singapore trong tình huống đối mặt.

Phút 74, Suhaimi lúng túng phản lưới nhà, khép lại chiến thắng tưng bừng 7-0 cho đại diện Nam Mỹ.

Đáng chú ý, Vinicius trở thành tâm điểm với ba bàn thắng chỉ sau 21 phút, tiếp nối phong độ ghi bàn ấn tượng khi từng lập cú đúp trước Nhật Bản.

Chiến thắng 7-0 giúp Brazil giải tỏa áp lực sau trận thua Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức mạnh tấn công với những ngôi sao trẻ như Endrick, Estevao và Rayan. Đây cũng là màn khép lại năm 2026 đầy cảm xúc của Selecao.

Ghi bàn: Vinicius 9' 15' 21', Endrick 31', Estevao 51', Rayan 66', Suhaimi 74' (đá phản)

Đội hình xuất phát:

Singapore: Mahbud, Hariss Harun, Mahler, Baharudin, R. Stewart, Song Ui Young, Nakamura, H. Stewart, Shahiran, Fandi, Zulkifli.

Brazil: Perri, Douglas Santos, Gabriel, Jonathan Jesus, Vanderson, Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Rayan, Estevao, Vinicius Junior, Endrick.