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SLNA lên nhì bảng
Luiz Guilherme ghi bàn duy nhất ở phút 22, giúp Sông Lam Nghệ An đánh bại Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh chiều tối 27/11, trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27.
Chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp đưa thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lên 17 điểm, vượt qua chính Ninh Bình để chiếm vị trí nhì bảng.
SLNA vẫn là đội duy nhất chưa thua ở V-League mùa này, với 4 chiến thắng và 5 trận hòa.
Ngoài ra, SLNA cũng rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Nam Định - đội hòa không bàn thắng với CAHN - xuống còn 3 điểm.
Ninh Bình dừng chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, cũng là thất bại thứ 3 từ đầu mùa của CLB cố đô - nhiều hơn tổng số trận thua của các đội còn lại trong top 4.
Thông tin trận đấu
Bàn thắng: Luiz Guilherme 22'.
Thẻ đỏ: Jairo Rodrigues 90'+3.
Đội hình xuất phát:
SLNA: 1. Cao Văn Bình (thủ môn), 5. Onoja Joseph, 12. Bùi Thanh Đức, 15. Lê Nguyên Hoàng, 16. Nguyễn Quang Vinh, 19. Phan Bá Quyền, 20. Lê Văn Quý, 21. Phan Xuân Đại, 33. Jairo Rodrigues Peixoto Filho (đội trưởng), 77. Luiz Guilherme, 87. Abdel-Amine Trần Đức Vinh.
Dự bị: Roberto, Văn Cường, Phi Long, Long Vũ, Văn Bắc, Bảo Ngọc (thủ môn), Quang Tú, Khắc Ngọc, Albuquerque. HLV Văn Sỹ Sơn.
Ninh Bình: 1. Đặng Văn Lâm (thủ môn), 2. Hoàng Thái Bình, 4. Hồ Tấn Tài, 7. Nguyễn Đức Chiến, 8. Trần Thành Trung, 16. Nguyễn Lê Phát, 18. Phạm Gia Hưng, 28. Nguyễn Hoàng Đức (đội trưởng), 66. Trương Tiến Anh, 96. Lucas Henrique Turci, 99. Nguyễn Quốc Việt.
Dự bị: Thanh Thịnh, Văn Thuận, Đức Việt, Ngọc Bảo, Ngọc Mỹ, Thế Tài (thủ môn), Hải Đức, Quang Nho, Tài Lộc. HLV Chu Đình Nghiêm
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa SLNA vs Ninh Bình:
90'+6
Hết giờ! SLNA 1-0 Ninh Bình!
SLNA bảo vệ thành công lợi thế trong hiệp 1, một phần có sự trợ giúp từ may mắn, để giành trọn 3 điểm và vươn lên nhì bảng.
90'+5
Tài Lộc khống chế bóng rồi xoay người đá nhanh ở rìa vòng cấm, bóng đi rất thiếu chính xác.
90'+3
Thẻ đỏ! Trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho Jairo Rodrigues. SLNA còn 10 người trong thời gian ngắn còn lại.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Cột dọc! Sau pha đá phạt của Ninh Bình, Hồ Tấn Tài đánh đầu hạ Văn Bình nhưng cột dọc cứu thua cho SLNA. Cú đá sau đó của Lucas Henrique chạm cầu thủ chủ nhà.
85'
Không vào! Lucas Henrique thực hiện cú đá phạt trực tiếp chân trái kỹ thuật, bóng chệch khung thành SLNA trong gang tấc.
80'
Luiz Guilherme xử lý trong vòng cấm nhưng cú sút chân trái không vượt qua được hậu vệ Ninh Bình.
78'
Không vào! Trương Tiến Anh câu bóng vào vòng cấm, trung vệ Lucas Henrique dứt điểm nhưng một lần nữa ra ngoài.
74'
Cơ hội! Một tình huống treo bóng cao của Ninh Bình, Lê Phát nỗ lực đánh đầu khi bị kèm chặt đi qua xà ngang.
71'
SLNA tấn công nhanh, nhưng đường chuyền của Onoja lại đưa bóng vào chân cầu thủ Ninh Bình, bỏ qua cơ hội tốt để dứt điểm.
64'
Không vào! Cao Văn Bình phản xạ rất nhanh cản thành công cú sút góc hẹp của cầu thủ Ninh Bình. Ở tình huống phạt góc sau đó, thêm một cầu thủ đội khách đánh đầu không chính xác.
60'
Xuân Đại được cáng khỏi sân để chăm sóc y tế. Cầu thủ chủ nhà tỏ ra rất đau.
55'
Cơ hội! Sau cú phá bóng mạnh của đồng đội, Luiz Guilherme thoát đi từ gần giữa sân vào vòng cấm, tung cú sút rất căng nhưng không chính xác.
54'
Cơ hội! Ninh Bình triển khai bóng từ cánh phải sang cánh trái, Ngọc Mỹ tung cú đá nhanh nhưng Văn Bình kịp khép góc cứu thua.
Thống kê
Pha ghi bàn mở tỷ số của Luiz Guilherme mới là bàn thắng thứ 4 của SLNA trên sân nhà tại V-League mùa này, so với 10 bàn sân khách.
46'
Không vào! Ninh Bình tấn công trung lộ đẹp mắt, đường chuyền vào vòng cấm được Gia Hưng vô lê một chạm đi ra ngoài khi Văn Bình đã bất động.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Ninh Bình có sự điều chỉnh. HLV Chu Đình Nghiêm tung Ngọc Mỹ và Đức Việt vào sân để tìm khác biệt trên hàng công.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! SLNA 1-0 Ninh Bình!
Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng SLNA hiệu quả trong chuyển trạng thái, đặc biệt là đẳng cấp ngoại binh Luiz Guilherme để tạo khác biệt.
45'+1
Nguy hiểm! Hoàng Đức đá phạt góc, Thành Trung đánh đầu chạm cầu thủ áo vàng ra ngoài.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
44'
Không vào! Luiz Guilherme tung cú sút căng nhưng Văn Lâm cứu thua. Văn Quý sút trượt tình huống bóng bật ra, sau đó anh nhả lại để Quang Vinh từ tuyến hai băng lên đá vọt xà.
36'
Ninh Bình kiểm soát bóng 64%, có nhiều tình huống tấn công nhưng thiếu sự sắc bén. Đội khách đã có 5 cú sút và đều ra ngoài.
31'
Không vào! Hoàng Đức khống chế bóng và xử lý kỹ thuật loại bỏ hai cầu thủ SLNA trong vòng cấm, nhưng cú đá cuối cùng của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.
25'
Không vào! Trần Đức Vinh xâm nhập vòng cấm tung cú sút về cột gần, nhưng Đặng Văn Lâm kịp khép góc.
22'
Bàn thắng! 1-0 cho SLNA (Luiz Guilherme)! Đội chủ nhà chuyển trạng thái cực nhanh, Luiz Guilhermet thoát ra sau lưng hàng thủ Ninh Bình, vượt qua Văn Lâm rồi đưa bóng vào lưới trống.
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng cho SLNA.
18'
Không vào! Gia Hưng lao thẳng vào vòng cấm chủ nhà nhưng không thể dứt điểm, Thành Trung có bóng thực hiện cú cứa lòng chân phải đi vọt xà ngang trong gang tấc.
12'
Cơ hội! Thái Bình treo bóng, từ cánh trái, Lê Phát bật cao đánh đầu đi chưa chính xác.
9'
Ninh Bình cầm bóng trội hơn so với chủ nhà, khoảng 62%. Các học trò HLV Chu Đình Nghiêm triển khai tấn công từ nhiều hướng.
5'
Xà ngang! Trong tình huống phạt góc do Hoàng Đức thực hiện, Luiz Guilherme nỗ lực phá bóng suýt thành tình huống phản lưới, may mắn xà ngang cứu thua cho chủ nhà.
3'
Cơ hội! Ninh Bình tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được đưa vào trung lộ để cầu thủ đội khách tung cú sút xa đi thẳng vị trí của Cao Văn Bình.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
SLNA là đội duy nhất có thành tích bất bại tính đến trước vòng 9. Tuy vậy, đội quân của HLV Văn Sỹ Sơn chỉ giành 3 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất. Họ cũng là đội hòa nhiều nhất giải (5).