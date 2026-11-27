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SLNA lên nhì bảng

Luiz Guilherme ghi bàn duy nhất ở phút 22, giúp Sông Lam Nghệ An đánh bại Ninh Bình 1-0 trên sân Vinh chiều tối 27/11, trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27.

Chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp đưa thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lên 17 điểm, vượt qua chính Ninh Bình để chiếm vị trí nhì bảng.

SNLA lên nhì bảng. Ảnh: Xuân Thủy

SLNA vẫn là đội duy nhất chưa thua ở V-League mùa này, với 4 chiến thắng và 5 trận hòa.

Ngoài ra, SLNA cũng rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Nam Định - đội hòa không bàn thắng với CAHN - xuống còn 3 điểm.

Ninh Bình dừng chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, cũng là thất bại thứ 3 từ đầu mùa của CLB cố đô - nhiều hơn tổng số trận thua của các đội còn lại trong top 4.

Thông tin trận đấu

Bàn thắng: Luiz Guilherme 22'.

Thẻ đỏ: Jairo Rodrigues 90'+3.

Đội hình xuất phát:

SLNA: 1. Cao Văn Bình (thủ môn), 5. Onoja Joseph, 12. Bùi Thanh Đức, 15. Lê Nguyên Hoàng, 16. Nguyễn Quang Vinh, 19. Phan Bá Quyền, 20. Lê Văn Quý, 21. Phan Xuân Đại, 33. Jairo Rodrigues Peixoto Filho (đội trưởng), 77. Luiz Guilherme, 87. Abdel-Amine Trần Đức Vinh.

Dự bị: Roberto, Văn Cường, Phi Long, Long Vũ, Văn Bắc, Bảo Ngọc (thủ môn), Quang Tú, Khắc Ngọc, Albuquerque. HLV Văn Sỹ Sơn.

Ninh Bình: 1. Đặng Văn Lâm (thủ môn), 2. Hoàng Thái Bình, 4. Hồ Tấn Tài, 7. Nguyễn Đức Chiến, 8. Trần Thành Trung, 16. Nguyễn Lê Phát, 18. Phạm Gia Hưng, 28. Nguyễn Hoàng Đức (đội trưởng), 66. Trương Tiến Anh, 96. Lucas Henrique Turci, 99. Nguyễn Quốc Việt.

Dự bị: Thanh Thịnh, Văn Thuận, Đức Việt, Ngọc Bảo, Ngọc Mỹ, Thế Tài (thủ môn), Hải Đức, Quang Nho, Tài Lộc. HLV Chu Đình Nghiêm

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa SLNA vs Ninh Bình: