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Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ tốt những vòng đấu vừa qua tại V-League. Đội bóng thành Nam giành được 19 điểm sau 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, ghi 18 bàn và mới để thủng lưới 7 lần.

Trong khi đó, CAHN cũng đang có phong độ ổn định, vừa giành chiến thắng thứ 2 ở đấu trường Cúp C1 châu Á. Với sân chơi V-League, đoàn quân của HLV Mano Polking hiện có 14 điểm sau 7 trận, đứng thứ tư trên BXH nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Ở cuộc đối đầu này, Thép Xanh Nam Định không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò. Trong khi đó, CAHN cũng thiếu vắng trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh vì lý do tương tự. Với sự cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn.

Tuy nhiên, trái ngược với với dự đoán, Thép Xanh Nam Định và CAHN thi đấu một trận tẻ nhạt, gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Đội hình xuất phát:

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Ezequiel, Caio Cesar, Văn Vĩ, Thai Crawford, Ngọc Sơn, Romulo, Tuấn Hải, Eboa, Tuấn Dương

CAHN: Y Eli Nie, Ngọc Tín, Văn Hậu, Stephan Mauk, Quang Vinh, Thành Long, Văn Toản, Quang Hải, Alan, Văn Đô, Perea.