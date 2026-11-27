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Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ tốt những vòng đấu vừa qua tại V-League. Đội bóng thành Nam giành được 19 điểm sau 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, ghi 18 bàn và mới để thủng lưới 7 lần.
Trong khi đó, CAHN cũng đang có phong độ ổn định, vừa giành chiến thắng thứ 2 ở đấu trường Cúp C1 châu Á. Với sân chơi V-League, đoàn quân của HLV Mano Polking hiện có 14 điểm sau 7 trận, đứng thứ tư trên BXH nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.
Ở cuộc đối đầu này, Thép Xanh Nam Định không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò. Trong khi đó, CAHN cũng thiếu vắng trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh vì lý do tương tự. Với sự cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn.
Tuy nhiên, trái ngược với với dự đoán, Thép Xanh Nam Định và CAHN thi đấu một trận tẻ nhạt, gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.
Đội hình xuất phát:
Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Ezequiel, Caio Cesar, Văn Vĩ, Thai Crawford, Ngọc Sơn, Romulo, Tuấn Hải, Eboa, Tuấn Dương
CAHN: Y Eli Nie, Ngọc Tín, Văn Hậu, Stephan Mauk, Quang Vinh, Thành Long, Văn Toản, Quang Hải, Alan, Văn Đô, Perea.
90+3
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
87'
Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với Lâm Ti Phông. Trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ đội khách.
82'
Đoàn Văn Hậu chọc khe nhưng Brayan Perea không thể khống chế bóng để tạo ra tình huống đối mặt thủ môn đội chủ nhà.
68'
Vai trò của Quang Hải trận đấu này khá mờ nhạt. Đội trưởng CAHN không tạo nên dấu ấn nào kể từ đầu trận. HLV Polking buộc phải rút số 19 ra sân, thay bằng Leo Artur.
61'
HLV Vũ Hồng Việt rút Văn Vĩ và Tuấn Hải ra nghỉ, thay bằng Mạnh Quỳnh và Lâm Ti Phông.
57'
Brayan Perea của CAHN bị chảy máu ở vùng đầu buộc phải ra sân để các bác sĩ chăm sóc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+1
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
43'
Hai đội liên tục có những tình huống tranh chấp ở giữa sân nên không có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm.
31'
Thi đấu bế tắc, các cầu thủ của CAHN và Thép Xanh Nam Định tích cực tung ra những cú sút xa nhưng chưa thể tạo nên nguy hiểm.
21'
Cả hai đội vẫn đang gặp khó trong việc xâm nhập vòng cấm của nhau. Những phút vừa qua, CAHN là đội kiểm soát bóng tốt hơn.
12'
Văn Vĩ của Thép Xanh Nam Định căng ngang rất đẹp mắt nhưng đồng đội lại không tận dụng được cơ hội để có thể dứt điểm cận thành.
10'
CAHN tích cực sử dụng những đường chuyền dài lên phía trên cho ngoại binh Alan, nhưng chưa gây ra được khó khăn với hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định.
4'
Trong những phút đầu, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng. CAHN là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú sút căng của Alan, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.
18h00
Trận đấu bắt đầu. Thép Xanh Nam Định là đội giao bóng trước.
17h20
Theo thống kê, trong 9 lần chạm trán gần nhất tại V-League, Thép Xanh Nam Định chỉ giành được 1 chiến thắng, trong khi CAHN thắng tới 6 trận và hai đội hòa nhau 2 lần.
17h15
Chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe tại lượt trận thứ năm vòng bảng Cúp C1 châu Á có ý nghĩa rất lớn với CAHN. Trận thắng không chỉ giúp đội bóng ngành công an khẳng định năng lực ở sân chơi châu lục mà còn tạo cú hích tinh thần trước chuyến hành quân đến sân Thiên Trường.
17h10
Sau cú sảy chân trước SHB Đà Nẵng tại vòng 2, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng trở lại bằng những kết quả tích cực. Điều đáng nói, Thép Xanh Nam Định vẫn thể hiện được sức mạnh ngay cả khi vắng Xuân Son vì dính chấn thương.
17h05
Đội hình xuất phát CLB CAHN:
17h00
Đội hình xuất phát CLB Thép Xanh Nam Định: