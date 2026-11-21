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Lịch thi đấu vòng 9 V-League 1 2026/27
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Giới truyền thông Bỉ không khỏi ngỡ ngàng trước 2 tuyệt phẩm của U17 Việt Nam ghi vào lưới đội nhà ở trận ra quân U17 World Cup 2026.
U17 Việt Nam chỉ thua sát nút U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, sau những lời khen, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn cần rút ra nhiều bài học.
FIFA khiến người hâm mộ Việt Nam xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc U17 Việt Nam hát Quốc ca, đồng thời tôn vinh bàn thắng lịch sử của Sỹ Bách trước U17 Bỉ.
U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Đông Nam Á thán phục khi ghi hai siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ, dù thất bại 2-3 trong trận ra quân World Cup 2026.