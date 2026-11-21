Lịch thi đấu bóng đá V-League 2026/27 - VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 8 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
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Thủ thành tuyển Việt Nam Trần Trung Kiên 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trong trận HAGL thua Thanh Hóa 1-2, tại vòng 8 LPBank V-League 2026/27.
Dù thi đấu rất nỗ lực, Thể Công Viettel vẫn không thể đánh bại SLNA, đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng, trong khuôn khổ vòng 8 LPBank V-League 2026/27.
FIFA khiến người hâm mộ Việt Nam xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc U17 Việt Nam hát Quốc ca, đồng thời tôn vinh bàn thắng lịch sử của Sỹ Bách trước U17 Bỉ.
U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Đông Nam Á thán phục khi ghi hai siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ, dù thất bại 2-3 trong trận ra quân World Cup 2026.