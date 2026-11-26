MU thua đậm 0-4 trước Liverpool tại Anfield trong trận ra mắt của Mauricio Pochettino ở tình thế báo động đỏ - xếp thứ 19 Ngoại hạng Anh từ Carrick để lại.
Nguồn ảnh: Uefa, 433
|Kết quả
|League Stage - 5
|25/11/2026 00:45:00
|Galatasaray 1 - 0 Aston Villa
|25/11/2026 00:45:00
|Bodo/Glimt 1 - 0 Lask Linz
|25/11/2026 03:00:00
|Arsenal 1 - 1 Borussia Dortmund
|25/11/2026 03:00:00
|Feyenoord 0 - 1 FC Porto
|25/11/2026 03:00:00
|como 1 - 0 AEK Athens FC
|25/11/2026 03:00:00
|Manchester City 2 - 2 Napoli
|25/11/2026 03:00:00
|RB Leipzig 3 - 1 Lens
|25/11/2026 03:00:00
|Real Madrid 5 - 1 PSV Eindhoven
|25/11/2026 03:00:00
|Slovan Bratislava 0 - 2 Real Betis
|26/11/2026 00:45:00
|Slavia Praha 0 - 1 Villarreal
|26/11/2026 00:45:00
|Sabah FA 1 - 4 Barcelona
|26/11/2026 03:00:00
|Shakhtar Donetsk 0 - 1 Fenerbahce
|26/11/2026 03:00:00
|Sporting CP 2 - 2 Manchester United
|26/11/2026 03:00:00
|Paris Saint Germain 2 - 2 AS Roma
|26/11/2026 03:00:00
|Lille 2 - 1 Bayern Munich
|26/11/2026 03:00:00
|Inter 2 - 0 VfB Stuttgart
|26/11/2026 03:00:00
|Club Brugge KV 0 - 3 Liverpool
|26/11/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Viking
Nhiều trụ cột được cho nghỉ, Barcelona vẫn dễ dàng thổi bay Sabah 4-1, với cú đúp của Anthony Gordon.
Lamine Yamal cùng đội trưởng Raphinha ghi 3 bàn vào lưới Aston Villa, đem về chiến thắng 3-0 cho Barcelona ở lượt đấu thứ tư vòng phân hạng Champions League.