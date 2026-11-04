HWOrQFWWkAAtC_p.jpg
Với ưu thế sân nhà, Barcelona áp đảo sau tiếng còi khai cuộc
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4.jpg
Phút thứ 7, Lamine Yamal pressing cướp bóng thành công và cứa lòng chân trái mở tỷ số
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (1).jpg
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (2).jpg
Quả bóng đồng 2026 đang thi đấu thăng hoa
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (4).jpg
Aston Villa thi thoảng cũng có những đợt phản công lợi hại
HWOnwKkXEAAnGEk.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Barcelona
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (5).jpg
Sau giờ giải lao, Raphinha dứt điểm trong vòng cấm nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (6).jpg
Yamal chia vui với đàn anh
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (7).jpg
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (10).jpg
Đến phút 64, lại là Raphinha lẻn xuống xé lưới Suzuki
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (11).jpg
editorial_uefa_com fc_barcelona_v_aston_villa_fc_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md4 (9).jpg
Đồng đội chia vui với ngôi sao người Brazil
HWO347TXAAA1NXV.jpg
Barcelona thắng trận tưng bừng

Nguồn ảnh: Uefa, FCB

Kết quả
League Stage - 4
04/11/2026 00:45:00 Shakhtar Donetsk 0 - 1 Sporting CP
04/11/2026 00:45:00 Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
04/11/2026 03:00:00 Feyenoord 0 - 3 Inter
04/11/2026 03:00:00 Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava
04/11/2026 03:00:00 Manchester United 3 - 2 AS Roma
04/11/2026 03:00:00 Atletico Madrid 0 - 2 Bayern Munich
04/11/2026 03:00:00 Barcelona 3 - 0 Aston Villa
04/11/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 0 Lille
04/11/2026 03:00:00 Villarreal 0 - 6 Paris Saint Germain