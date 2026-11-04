Barcelona có thể xúc tiến chiêu mộ trung vệ Lisandro Martinez theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2027.
Nguồn ảnh: Uefa, FCB
|Kết quả
|League Stage - 4
|04/11/2026 00:45:00
|Shakhtar Donetsk 0 - 1 Sporting CP
|04/11/2026 00:45:00
|Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
|04/11/2026 03:00:00
|Feyenoord 0 - 3 Inter
|04/11/2026 03:00:00
|Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava
|04/11/2026 03:00:00
|Manchester United 3 - 2 AS Roma
|04/11/2026 03:00:00
|Atletico Madrid 0 - 2 Bayern Munich
|04/11/2026 03:00:00
|Barcelona 3 - 0 Aston Villa
|04/11/2026 03:00:00
|Bodo/Glimt 0 - 0 Lille
|04/11/2026 03:00:00
|Villarreal 0 - 6 Paris Saint Germain
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