MU thua đậm 0-4 trước Liverpool tại Anfield trong trận ra mắt của Mauricio Pochettino ở tình thế báo động đỏ - xếp thứ 19 Ngoại hạng Anh từ Carrick để lại.
Nguồn ảnh: Uefa, FCB
Leny Yoro bị đuổi khỏi sân từ sớm khiến MU nhận thất bại nặng nề 0-4 trên sân Liverpool, trong trận đầu tiên của HLV Pochettino trên ghế nóng.
Trận MU làm khách trên sân Liverpool là màn ra mắt của Mauricio Pochettino, người được mời về để chỉnh đốn gã khổng lồ sa sút.
MU đến Anfield đấu Liverpool, lúc 23h30 ngày 22/11, đánh dấu trận ra mắt của tân thuyền trưởng, Mauricio Pochettino trên 'ghế nóng' Quỷ đỏ.