Ngay từ khi bóng lăn, Bayern đã tràn lên gây sức ép mạnh mẽ. Phút 18, tận dụng pha phá bóng lỗi của hàng thủ Stuttgart, Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội. Tiền đạo người Anh tung cú vô-lê quyết đoán từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc gần mở tỷ số cho đội nhà.

Pha ăn mừng quen thuộc của Harry Kane - Ảnh: FCBM

Bàn thắng sớm giúp Bayern càng thêm tự tin, liên tục tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm.

Phải đến phút 77, lợi thế áp đảo mới được cụ thể hóa. Từ đường tạt bóng chính xác của Serge Gnabry, tân binh Luis Diaz bật cao đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cựu sao Liverpool trong màu áo mới, mở màn đầy ấn tượng cho chặng đường cùng Bayern.

Bayern chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới - Ảnh: FCBM

Dù nỗ lực hết sức, Stuttgart chỉ có được bàn gỡ muộn ở phút 90+3 nhờ công Jamie Leweling. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để cản bước Hùm xám đăng quang Siêu cúp Đức 2025.

Với danh hiệu này, Harry Kane đã bổ sung chiếc cúp thứ hai vào bộ sưu tập cùng Bayern, đồng thời cũng là danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp vốn khát khao vinh quang của mình.

Kane có danh hiệu thứ hai cùng Bayern - Ảnh: FCBM

Bayern giờ sẽ có quãng nghỉ ngắn trước khi bước vào trận mở màn Bundesliga gặp RB Leipzig tại Allianz Arena ngày 23/8.

Bàn thắng

Stuttgart: Leweling (90'+3)

Bayern: Kane (18'), Diaz (77')

Đội hình ra sân

Stuttgart: Bredlow, Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstad, Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Fuhrich, Woltemode.

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Olise, Diaz, Kane.