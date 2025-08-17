Chỉ trong 7 phút đầu, Lamine Yamal - trong ngày ra mắt số 10 đã khiến tất cả phải ngả mũ. Phút 7, anh tung đường chuyền xé toang hàng thủ Mallorca để Raphinha đánh đầu mở tỷ số.

Raphinha ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca ở mùa giải mới - Ảnh: FCB

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 23 khi Munuera không cắt còi sau tình huống Raillo chấn thương, tạo điều kiện để Ferran Torres nhân đôi cách biệt cho Barca.

Quyết định này khiến Mallorca phẫn nộ, Morlanes nhận hai thẻ vàng, còn Muriqi thì lĩnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Garcia. Từ thế 11 người, đội chủ nhà chỉ còn 9 trước giờ nghỉ.

Yamal ấn định chiến thắng dễ dàng cho Barca - Ảnh: FCB

Sang hiệp hai, Barca chủ động giữ sức, Rashford có màn ra mắt La Liga, trong khi Yamal khép lại đêm rực rỡ bằng bàn thắng ở phút bù giờ.

Một khởi đầu hoàn hảo cho Barca, nhưng vết nhơ từ trọng tài Munuera chắc chắn sẽ còn bị tranh cãi nhiều.

Bàn thắng

Barca: Raphinha (7'), Ferran Torres (23'), Yamal (90+4')

Thẻ đỏ

Mallorca: Morlanes (33'), Muriqi (39')

Đội hình thi đấu

Mallorca: Roman, Morey, Raillo, Valjent, Mojica, Sanchez, Morlanes, Asano, Darder, Torre, Muriqi

Barca: Joan Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Torres