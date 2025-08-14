MU lấy Harry Kane mùa hè 2026

Theo một số nguồn tin từ Anh, MU đang có kế hoạch đưa Harry Kane trở lại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

MU muốn chiêu mộ Harry Kane vào năm sau. Ảnh: FCBayern

Football Insider cho biết, hợp đồng giữa Kane với Bayern Munich có điều khoản cho phép anh ra đi với giá 65 triệu euro (56 triệu bảng) – hiệu lực năm 2026.

MU không ngại chi khoản tiền này cho tiền đạo biểu tượng của bóng đá Anh trong 2 thập kỷ gần đây.

Harry Kane luôn là mục tiêu mà MU quan tâm trong nhiều năm liền, với tham vọng nâng chất lượng chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Cựu tiền đạo Tottenham nhiều lần cũng bóng gió về mong muốn chuyển đến Old Trafford.

Man City chốt Rodrygo

Man City được cho là đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Rodrygo – cầu thủ mà Pep Guardiola luôn thể hiện sự ngưỡng mộ.

Man City chốt thương vụ Rodrygo. Ảnh: Diario AS

Rodrygo ban đầu không muốn rời Real Madrid. Tuy nhiên, với việc không nằm trong kế hoạch chính của Xabi Alonso, anh cần điểm đến mới để phát triển sự nghiệp và mục tiêu dự World Cup 2026.

Fichajes cho biết, cầu thủ người Brazil đã đồng ý về mặt cá nhân sau khi đại diện của Man City liên hệ.

Chủ tịch Florentino Perez cũng đã “bật đèn xanh” cho Rodrygo ra đi, với giá mong muốn 100 triệu euro. Đây là con số mà Man City đủ khả năng thanh toán.

Tottenham liên hệ Dani Olmo

Tottenham đẩy nhanh hoạt động chuyển nhượng để củng cố đội hình, với tham vọng đua tranh thứ hạng cao ở Premier League 2025/26.

Tottenham muốn có Dani Olmo. Ảnh: FCB

Sau trận thua PSG ở Siêu cúp châu Âu, đại diện của Tottenham cũng tiến hành đàm phán với Barcelona về Dani Olmo.

Khoảng trống Son Heung Min và James Maddison là rất lớn. Vì vậy, HLV Thomas Frank cần Dani Olmo để củng cố đội hình cho Spurs.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Tottenham chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức cho Barca với mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro.