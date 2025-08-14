Tin tức về chuyển nhượng 14/8: MU muốn chiêu mộ Harry Kane, Man City chốt ký Rodrygo, Tottenham liên hệ Dani Olmo.
MU lấy Harry Kane mùa hè 2026
Theo một số nguồn tin từ Anh, MU đang có kế hoạch đưa Harry Kane trở lại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.
Football Insider cho biết, hợp đồng giữa Kane với Bayern Munich có điều khoản cho phép anh ra đi với giá 65 triệu euro (56 triệu bảng) – hiệu lực năm 2026.
MU không ngại chi khoản tiền này cho tiền đạo biểu tượng của bóng đá Anh trong 2 thập kỷ gần đây.
Harry Kane luôn là mục tiêu mà MU quan tâm trong nhiều năm liền, với tham vọng nâng chất lượng chuyên môn lẫn giá trị thương mại.
Cựu tiền đạo Tottenham nhiều lần cũng bóng gió về mong muốn chuyển đến Old Trafford.
Man City chốt Rodrygo
Man City được cho là đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Rodrygo – cầu thủ mà Pep Guardiola luôn thể hiện sự ngưỡng mộ.
Rodrygo ban đầu không muốn rời Real Madrid. Tuy nhiên, với việc không nằm trong kế hoạch chính của Xabi Alonso, anh cần điểm đến mới để phát triển sự nghiệp và mục tiêu dự World Cup 2026.
Fichajes cho biết, cầu thủ người Brazil đã đồng ý về mặt cá nhân sau khi đại diện của Man City liên hệ.
Chủ tịch Florentino Perez cũng đã “bật đèn xanh” cho Rodrygo ra đi, với giá mong muốn 100 triệu euro. Đây là con số mà Man City đủ khả năng thanh toán.
Tottenham liên hệ Dani Olmo
Tottenham đẩy nhanh hoạt động chuyển nhượng để củng cố đội hình, với tham vọng đua tranh thứ hạng cao ở Premier League 2025/26.
Sau trận thua PSG ở Siêu cúp châu Âu, đại diện của Tottenham cũng tiến hành đàm phán với Barcelona về Dani Olmo.
Khoảng trống Son Heung Min và James Maddison là rất lớn. Vì vậy, HLV Thomas Frank cần Dani Olmo để củng cố đội hình cho Spurs.
Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Tottenham chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức cho Barca với mức phí chuyển nhượng 70 triệu euro.
Tin vắn
- Liverpool đạt thỏa thuận với Parma về trung vệ trẻ Giovanni Leoni – có giá 35 triệu euro, cùng tỷ lệ chuyển nhượng trong tương lai.
- Fenerbahce đang chuẩn bị dứt điểm thương vụ Kerem Akturkoglu từ Benfica – đối thủ của đội ở vòng play-off Champions League.
- AC Milan hoàn tất ký hợp đồng 5 năm với trung vệ Koni De Winter từ Genoa, có giá 20 triệu euro. Ngoài ra, Rossoneri cũng đạt thỏa thuận với Young Boys về Zachary Athekame – phí chuyển nhượng 10 triệu euro.
- Dortmund vừa đặt vấn đề lấy Renato Veiga. Chelsea cho biết chỉ muốn bán đứt cầu thủ người Bồ Đào Nha.
- Bournemouth xác nhận chiêu mộ Bafode Diakite từ Lille với giá 35 triệu euro, cùng điều khoản phụ thêm 5 triệu euro.
- Atletico Madrid muốn tăng chiều sâu đội hình với mục tiêu Otavio từ Al Nassr của Saudi Arabia.
- Everton đưa ra lời đề nghị 37 triệu euro cho AS Roma về tiền đạo Artem Dovbyk.
- Sau Darwin Nunez, Al Hilal muốn có thêm chân sút Serhou Guirassy từ Dortmund. CLB từ Saudi Arabia dự kiến chi 80 triệu euro cho thương vụ này.
- Cesc Fabregas đang liên hệ với CLB cũ Barcelona để kéo tiền vệ trẻ Marc Casado về Como.
- Bayer Leverkusen có kế hoạch chi 25 triệu euro mua trung vệ Loic Bade của Sevilla.