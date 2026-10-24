Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
31/10/2026 19:30:00 Chelsea - Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry - Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City - Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth - Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford - Nottingham Forest
31/10/2026 22:00:00 Manchester City - Brighton
01/11/2026 00:30:00 Tottenham - Crystal Palace
01/11/2026 03:00:00 Aston Villa - Fulham
01/11/2026 23:30:00 Liverpool - Arsenal
03/11/2026 03:00:00 Newcastle - Everton