Chelsea, với Estevao chơi xuất sắc, thắng toàn diện MU 2-0, đẩy đội bóng của Michael Carrick đến bờ vực thẳm và chỉ hơn nhóm xuống hạng về hiệu số.

Tiếp tục cúi đầu

Thảm họa với MU. Lại thêm một lần nữa. Thay vì ngẩng đầu đứng dậy, “Quỷ đỏ” đánh mất cả cái đầu. Những cuộc trao đổi giữa Michael Carrick với ban lãnh đạo, giữa ông với phòng thay đồ, giờ đều ở lại phía sau. Carrick hoàn toàn đơn độc trong nhiệm vụ khó khăn: xoay chuyển tình thế của một đội bóng đang lao dốc.

May mắn là các đối thủ phía sau cũng thất bại, nên MU không bị rơi xuống nhóm xuống hạng ngay vòng 9 Ngoại hạng Anh. Trớ trêu thay, sớm muộn gì Carrick cũng sẽ là người phải trả giá cho tất cả.

MU vẫn chưa thể gượng dậy sau nhiều cuộc nói chuyện. Ảnh: T.G

MU chơi tương đối ổn trong hiệp 1, nhưng tự sụp đổ trong chưa đầy 15 phút khi hai đội trở lại sân sau giờ nghỉ. Morgan Rogers khai thông thế bế tắc ở phút 50, tận dụng sự thụ động của hàng thủ đội khách.

Ít lâu sau, Lisandro Martinez nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 4 phút. Tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai không chỉ khiến trung vệ Argentina bị đuổi mà còn tạo điều kiện để Cole Palmer ghi bàn từ chấm phạt đền.

Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất là Estevao, người cuối cùng cũng được ra sân - chủ yếu nhờ Joao Pedro chấn thương - sau những dè dặt của Xabi Alonso trong thời gian qua và lập tức tỏa sáng.

Nhìn nhận một cách công bằng, đội bóng thành Manchester đã khởi đầu khá tốt. Họ đặc biệt tỉnh táo sau khi trọng tài không công nhận một bàn thắng của Estevao.

“Quỷ đỏ” dường như sẵn sàng đảo ngược tình thế. Họ tranh chấp quyết liệt hơn những vòng gần đây, tổ chức tốt hơn, giữ cự ly chặt chẽ hơn và sở hữu những cơ hội rõ ràng nhất hiệp một.

Phút 19, Bruno Fernandes nhận bóng trong tư thế trống trải ở vòng cấm, trước mặt là Mike Penders. Tiền vệ Bồ Đào Nha quyết định dứt điểm bằng chân trái, nhưng lại đưa bóng lên trời.

Rogers ghi bàn phá vỡ thế cân bằng. Ảnh: T.G

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Fofana xử lý chần chừ ở giữa sân, để Amad Diallo cướp bóng rồi lao về phía vòng cấm Chelsea. Penders cản được cú sút, đẩy bóng ra chịu phạt góc. Quả phạt góc ấy dẫn đến một quả phạt góc khác.

Lần này, Bruno Fernandes treo bóng về phía cột xa, Harry Maguire bật cao hơn hai đối thủ, đánh đầu xuống và Matheus Cunha vượt lên trước người theo kèm để đưa bóng vào lưới. Bàn thắng… không được công nhận. Tiền đạo Brazil đã việt vị.

Sụp đổ và thẻ đỏ của Lisandro

MU không những không hưng phấn hơn mà còn bắt đầu mất bình tĩnh. Chelsea suýt tận dụng được điều đó trong đoạn cuối hiệp 1 đầy những pha đôi công. Một cú đánh đầu của Fofana đưa bóng chạm Caicedo, và chỉ có cột dọc mới ngăn được bàn mở tỷ số. Diallo và Neto bỏ lỡ hai cơ hội cuối cùng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, United hoàn toàn mất kiểm soát. Họ trở lại hình ảnh đội bóng từng thua đậm Como và Bournemouth, từng gây thất vọng trước tân binh Hull, cũng như thua ngược Brighton ở League Cup.

Phút 50, không ai đứng ra ngăn cản pha đi bóng của Rogers từ giữa sân. Cựu cầu thủ Aston Villa thoải mái tiến vào vòng cấm của Lammens rồi đánh bại thủ môn Bỉ.

Chỉ 9 phút sau, Rogers bị Lisandro Martinez phạm lỗi. Trung vệ Argentina không tìm được cách nào khác để chặn bước đối thủ và phải nhận thẻ vàng đầu tiên.

Anh chỉ cần thêm hơn 3 phút để nhận thẻ vàng thứ hai, cùng tấm thẻ đỏ đẩy mình thẳng vào phòng thay đồ. Martinez mất bình tĩnh, như thể chập mạch. Trong một tình huống bóng được treo vào vòng cấm, anh hoàn toàn bỏ mặc quả bóng một cách khó hiểu.

Carrick bất lực trên băng ghế kỹ thuật. Ảnh: T.G

Ánh mắt anh chỉ hướng về Fofana. Mục đích của anh là lao vào đối thủ. Và Lisandro đã làm như vậy: bật lên, quật ngã Fofana khi cầu thủ này đang ở trên không, không chút nương tay.

VAR lưu ý trọng tài về tình huống ấy, và ông trừng phạt hành động nổi nóng trẻ con của Lisandro. Anh từng chỉ trích lãnh đạo, nhưng bản thân thì phá tập thể mà Carrick đang cố gắng hàn gắn.

Palmer thực hiện thành công quả phạt đền. Lammens đã đoán đúng hướng, thậm chí chạm tay vào bóng, nhưng vẫn không thể ngăn bàn thua.

Trận đấu còn hơn nửa giờ, thậm chí được bù thêm 10 phút, nhưng MU không bao giờ tạo cảm giác có thể đe dọa lợi thế của Chelsea - ngoài cú sút chạm xà ngang mang khoảnh khắc cá nhân Bryan Mbeumo. Không tự ái, không dũng khí. Không tài năng, cũng không có tinh thần chiến đấu.

Mọi thứ có thể còn tệ hơn nếu Estevao không bị từ chối thêm một bàn thắng, sau sai lầm của Mount và pha lên bóng chớp nhoáng của đội chủ nhà.

“Quỷ đỏ” đang ở vực thẳm, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Biến động lớn có thể sắp diễn ra.