Rashford vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, hưởng mức lương 325.000 bảng mỗi tuần.

Suốt một năm rưỡi vừa qua, chàng tiền đạo người Anh phải dạt sang Aston Villa rồi Barcelona theo dạng cho mượn.

MU muốn bán đứt Rashford cho Barcelona - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim đã thẳng tay loại bỏ Rashford. Chiếc áo số 10 sau đó chính thức được sang tên cho Matheus Cunha, tiền đạo đến từ Wolves hè năm ngoái.

Gần đây, Cunha thường đảm nhiệm vị trí tấn công lệch trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Michael Carrick và thi đấu ngày càng hiệu quả hơn.

Ba trong số năm bàn thắng của Cunha dưới thời Carrick là những pha lập công mang tính quyết định. Đến nay, chân sút 26 tuổi xé lưới Arsenal, Aston Villa, Chelsea và Liverpool, đều là những đối thủ nằm trong tốp 6 Ngoại hạng Anh.

Cunha cũng chiếm được cảm tình của số đông fan Red Devils với lối chơi máu lửa, cùng điệu ăn mừng lướt sóng đầy cảm hứng. Trái ngược hoàn cảnh Rashford, người bị la ó trong trận đấu cuối cùng chơi cho MU, gặp Viktoria Plzen.

Trong kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, MU muốn tuyển mộ thêm một tiền đạo cánh trái, sau khi đẩy Garnacho và Sancho ra khỏi Old Trafford. Ban lãnh đạo không xem Rashford là lựa chọn phù hợp để lấp đầy khoảng trống đó.

Giám đốc bóng đá MU - Jason Wilcox đang nhận được sự tín nhiệm cao. Ông cùng cộng sự Christopher Vivell (Giám đốc tuyển dụng) sẽ làm mọi cách bán đứt Marcus Rashford hè này, thu về một khoản phí và cắt giảm quỹ lương.

Hiện Barcelona vẫn ngập ngừng trong việc chi 26 triệu bảng để biến Rashford bản thành hợp đồng dài hạn. Nếu đôi bên không thống nhất được mức phí, tương lai tiền đạo người Anh sẽ trở nên vô định.