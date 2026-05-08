MU chiêu mộ thủ môn Nhật Bản

Hướng đến mùa giải mới, MU đang khởi động lại chiến dịch chuyển nhượng Zion Suzuki – thủ môn số 1 Nhật Bản hiện khoác áo Parma ở Serie A.

MU cần có thêm thủ môn chất lượng để cạnh tranh với Senne Lammens – người có sự tiến bộ gần đây.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ekrem Konur, các quan chức MU đánh giá cao tiềm năng của Suzuki. Bản hợp đồng này cũng giúp “Quỷ đỏ” phát triển thương mại thị trường Nhật Bản nói riêng, châu Á nói chung.

Trong trường hợp hoàn tất ký Suzuki, MU sẽ sở hữu hai trong các thủ môn thuộc độ tuổi U23 xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

MU sẽ phải cạnh tranh với hai đại diện bóng đá Italia là Inter và Napoli để có Suzuki. Dù vậy, giới lãnh đạo Old Trafford tin rằng đó không phải vấn đề lớn.

Barca chọn Gordon

Sau khi từ chối kích hoạt điều khoản mua lại Marcus Rashford, Barcelona đang nhắm đến mục tiêu quan trọng Anthony Gordon để tăng cường hàng công.

Sau những chuyến đi sang Anh gần đây, GĐTT Deco đánh giá Gordon là mục tiêu phù hợp với triết lý bóng đá mà Hansi Flick theo đuổi.

Mundo Deportivo tiết lộ Barca sẽ làm mọi cách để có được chữ ký của Gordon – người vừa bùng nổ trong màu áo Newcastle ở Champions League.

Chi phí chuyển nhượng Gordon lên đến 90 triệu euro, cao hơn nhiều Rashford. Mặc dù vậy, Barca tự tin có thể đàm phán với Newcastle bằng cách đưa vào điều khoản một số cầu thủ trẻ - như Marc Casado.

Một thách thức với Barca là Bayern Munich cũng rất muốn có Gordon, sau khi bị PSG loại ở vòng bán kết Champions League.

Ugarte rời Old Trafford

Theo truyền thông Anh, MU và Manuel Ugarte đã đi đến quyết định không gắn bó với nhau sau mùa giải này.

Sau khi trả 50 triệu euro cho PSG vào mùa hè năm 2024 để có Ugarte, cầu thủ người Uruguay đã không đáp ứng được kỳ vọng từ giới lãnh đạo MU. Anh chỉ ra sân đá chính 1 trận kể từ tháng Giêng.

Theo nhà báo Florian Plettenberg, các bên đang xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng trong mùa hè này để tốt cho tất cả.

Đã có những liên hệ với Ugarte từ Serie A. Mặc dù vậy, khả năng cao là anh sẽ gia nhập Galatasaray.

Chi phí chuyển nhượng ước tính khoảng 30 triệu euro. Galatasaray đồng ý trả toàn bộ số tiền, so với việc các đội bóng Italia muốn chia thành nhiều đợt.