Từ vài tuần trước, MU luôn theo dõi sát tình hình của Aurelien Tchouameni và câu chuyện đang đi theo hướng có lợi cho “Quỷ đỏ”.

Sau vụ xung đột gây chấn động giữa Tchouameni với Federico Valverde tại Valdebebas, cơ hội để MU lấy tiền vệ người Pháp là rất lớn.

MU đứng trước cơ hội chiêu mộ Tchouameni. Ảnh: Diario AS

Giữa lúc nội bộ Real Madrid rơi vào trạng thái khủng hoảng, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ làm tất cả để có tiền vệ người Pháp.

Tchouameni vốn là mục tiêu mà MU theo đuổi từ thời còn khoác áo Monaco, trước khi anh cập bến Real Madrid với mức phí hơn 80 triệu euro.

Sau những thất bại trên sân cỏ mùa này, tương lai của Tchouameni bất ngờ bị đặt dấu hỏi. Giờ đây, sau cuộc xung đột, các nguồn tin thân cận Bernabeu tiết lộ ban lãnh đạo Real Madrid cực kỳ thất vọng.

Dù chưa có ý định bán Tchouameni, nhưng áp lực nội bộ đang khiến mọi khả năng trở nên khó đoán, nhất là khi Valverde hiện là đội phó – sẽ mặc nhiên thành đội trưởng nếu Dani Carvajal không gia hạn.

MU xem đây là “thời cơ vàng” để chen chân. “Quỷ đỏ” muốn bổ sung một tiền vệ giàu thể lực trong bối cảnh Casemiro chia tay vào cuối mùa giải.

Mùa giải tới, MU được trở lại Champions League. Vì thế, gã khổng lồ thành Manchester sẵn sàng chi đậm cho những mục tiêu hàng đầu của mình trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Tại Old Trafford, nhiều người tin rằng Tchouameni hoàn toàn có thể trở thành “quái vật tuyến giữa”, giúp nâng tầm MU để đua Ngoại hạng Anh và tiến xa ở Champions League.

Tất nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Real Madrid định giá chuyển nhượng Tchouameni không dưới 90 triệu euro.

Nhưng trong bóng đá, khi phòng thay đồ đã nứt vỡ, mọi thứ đều có thể xảy ra.