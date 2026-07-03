Đội hình ra sân
Tây Ban Nha: Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena
Áo: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer, Siewald, X. Schlager; Wanner, Schmid, Sabitzer; Gregoritsch.
Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'
Kết thúc
89'
Bàn thắng (3-0, Oyarzabal): Kịch bản bàn mở tỷ số được tái hiện. Cucurella chuyền vào từ cánh trái cho Oyarzabal đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.
85'
Lamine Yamal vừa có cơ hội xoay người sút chân trái trong vòng cấm. May cho tuyển Áo là David Alaba phá ra ngay trên vạch vôi.
79'
Sau tình huống bật tường trung lộ hay của tuyển Áo, Chukwuemeka xoay người dứt điểm chân phải vọt xà.
73'
Sau khi có bàn thắng thứ 2, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.
66'
Bàn thắng (2-0, Pedro Porro): Alex Baena thoải mái tạt vào từ cánh trái cho Pedro Porro băng vào đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.
61'
Vừa góp mặt trên sân, "cây sào" cao 2m - Kalajdzic đã có pha đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm.
60'
HLV Ralf Rangnick tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Kalajdzic và Arnautovic.
53'
Rodri nã pháo tầm xa nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành tuyển Áo.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Alex Baena sút phạt từ khoảng cách gần 30m dội xà ngang khung thành bật ra. Ở pha bóng ngay sau đó, Lamine Yamal ập vào đá nối bị Schlager ngăn cản.
43'
Những phút cuối hiệp một, Áo đang cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha xử lý quyết định của họ thiếu sự sắc sảo.
36'
Bàn thắng (1-0, Mikel Oyarzabal): Marc Cucurella căng ngang chính xác từ cánh trái, Oyarzabal thoải mái đá nối chính diện khung thành mở tỷ số cho Tây Ban Nha.
32'
Lamine Yamal solo ngẫu hứng sát đường biên ngang rồi sút căng ở góc hẹp bị thủ môn Áo cản phá.
Ngay sau đó, Oyarzabal kết thúc chân trái hiểm hóc đầu vòng cấm nhưng Schlager vẫn xuất sắc cứu thua.
29'
Ở tình huống phạt góc tiếp theo, Cucurella chớp thời cơ volley tung lưới Áo ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt cầu thủ Tây Ban Nha phạm lỗi với thủ môn Schlager trước đó.
28'
Đón đường chuyền của đồng đội, Dani Olmo xử lý hay loại bỏ hậu vệ Áo nhưng chưa thể dứt điểm.
17'
Áo có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, khi Sabitzer tạt vào vòng cấm. Tiếc rằng, Gregoritsch không thể đánh đầu cận thành.
11'
Lại là Lamine Yamal đột phá vào vòng cấm Áo và va chạm với Laimer. Tuy nhiên, trọng tài phẩy tay không cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền.
5'
Những phút đầu trận, Lamine Yamal hoạt động rất rộng chứ không bó buộc di chuyển bên hành lang phải như thường lệ.
2'
Lamine Yamal cướp được bóng lao lên tốc độ. Tuy nhiên, tình huống quăng chân trái ngoài vòng cấm chưa thể gây khó cho thủ môn tuyển Áo.
2h
Trận đấu bắt đầu.