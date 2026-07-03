Đội hình ra sân

Tây Ban Nha: Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Áo: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer, Siewald, X. Schlager; Wanner, Schmid, Sabitzer; Gregoritsch.

Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'

HMQEevva4AAXj5F.jpg
Mikel Oyarzabal ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: FIFA
03/07/2026 | 04:04

Kết thúc

HMQEPf_XUAEntcC.jpg
Dễ dàng thắng Áo 3-0, Tây Ban Nha vào vòng 1/8 World Cup 2026, gặp một trong hai đối thủ Bồ Đào Nha hoặc Croatia - Ảnh: 433
Thu gọn
03/07/2026 | 03:52

89'

Bàn thắng (3-0, Oyarzabal): Kịch bản bàn mở tỷ số được tái hiện. Cucurella chuyền vào từ cánh trái cho Oyarzabal đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

HMQDcnbbkAAybY8.jpg
Oyarzabal hoàn tất cú đúp của riêng mình - Ảnh: FIFA
HMQEet_b0AAb_GG.jpg
Thu gọn
03/07/2026 | 03:46

85'

Lamine Yamal vừa có cơ hội xoay người sút chân trái trong vòng cấm. May cho tuyển Áo là David Alaba phá ra ngay trên vạch vôi.

Thu gọn
03/07/2026 | 03:41

79'

Sau tình huống bật tường trung lộ hay của tuyển Áo, Chukwuemeka xoay người dứt điểm chân phải vọt xà.

Thu gọn
03/07/2026 | 03:36

73'

Sau khi có bàn thắng thứ 2, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.

Thu gọn
03/07/2026 | 03:28

66'

Bàn thắng (2-0, Pedro Porro): Alex Baena thoải mái tạt vào từ cánh trái cho Pedro Porro băng vào đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

HMP_ZL7boAAyxQN1.jpg
HMP_ZLrbQAA6tJn.jpg
Pedro Porro ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
03/07/2026 | 03:25

61'

Vừa góp mặt trên sân, "cây sào" cao 2m - Kalajdzic đã có pha đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
03/07/2026 | 03:24

60'

HLV Ralf Rangnick tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Kalajdzic và Arnautovic.

HMP8ZLUbEAAWPhU.jpg
Yamal thi đấu năng nổ - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
03/07/2026 | 03:23

53'

Rodri nã pháo tầm xa nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành tuyển Áo.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:52

Kết thúc hiệp 1

HMP0WXhbQAAaZJ2.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
03/07/2026 | 02:48

45'+2

Alex Baena sút phạt từ khoảng cách gần 30m dội xà ngang khung thành bật ra. Ở pha bóng ngay sau đó, Lamine Yamal ập vào đá nối bị Schlager ngăn cản.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:45

43'

Những phút cuối hiệp một, Áo đang cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha xử lý quyết định của họ thiếu sự sắc sảo.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:37

36'

Bàn thắng (1-0, Mikel Oyarzabal): Marc Cucurella căng ngang chính xác từ cánh trái, Oyarzabal thoải mái đá nối chính diện khung thành mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

HMPyxJQbsAAP 2S.jpg
HMPyz7Qa4AAusNC.jpg
Oyarzabal xé lưới tuyển Áo - Ảnh: FIFA
Thu gọn
03/07/2026 | 02:32

32'

Lamine Yamal solo ngẫu hứng sát đường biên ngang rồi sút căng ở góc hẹp bị thủ môn Áo cản phá.

Ngay sau đó, Oyarzabal kết thúc chân trái hiểm hóc đầu vòng cấm nhưng Schlager vẫn xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:30

29'

Ở tình huống phạt góc tiếp theo, Cucurella chớp thời cơ volley tung lưới Áo ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt cầu thủ Tây Ban Nha phạm lỗi với thủ môn Schlager trước đó.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:28

28'

Đón đường chuyền của đồng đội, Dani Olmo xử lý hay loại bỏ hậu vệ Áo nhưng chưa thể dứt điểm.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:17

17'

Áo có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, khi Sabitzer tạt vào vòng cấm. Tiếc rằng, Gregoritsch không thể đánh đầu cận thành.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:11

11'

Lại là Lamine Yamal đột phá vào vòng cấm Áo và va chạm với Laimer. Tuy nhiên, trọng tài phẩy tay không cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền.

HMPwF VbMAAUkyn.jpg
Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Áo - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
03/07/2026 | 02:04

5'

Những phút đầu trận, Lamine Yamal hoạt động rất rộng chứ không bó buộc di chuyển bên hành lang phải như thường lệ.

Thu gọn
03/07/2026 | 02:01

2'

Lamine Yamal cướp được bóng lao lên tốc độ. Tuy nhiên, tình huống quăng chân trái ngoài vòng cấm chưa thể gây khó cho thủ môn tuyển Áo.

Thu gọn
03/07/2026 | 01:54

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
03/07/2026 | 00:48

0h45

HMM7e9cX0AAl3__.jpg
HMM7g2WWcAAPkTI.jpg
Các CĐV Tây Ban Nha đổ bộ sân Sofi - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
03/07/2026 | 00:46

0h30

HMPPRbBXQAAhHoh.jpg
Đội hình ra sân tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: T.T
HMPXpH7WsAEMdKi.jpg
Đội hình ra sân tuyển Áo - Ảnh: Foot
Thu gọn
02/07/2026 | 18:33

0h30

HMIIvuEWQAAMOWU.jpg
HMA056iW4AASBGt.jpg
Cầu thủ Tây Ban Nha sẵn sàng cho cuộc chạm trán - Ảnh: S.F
Thu gọn
02/07/2026 | 18:33

0h

HMMoDudWAAAAG1r.jpg
Lamine Yamal sẽ là ngòi nổ chính bên phía Tây Ban Nha - Ảnh: M.D
Thu gọn