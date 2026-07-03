Bàn thắng (3-0, Oyarzabal): Kịch bản bàn mở tỷ số được tái hiện. Cucurella chuyền vào từ cánh trái cho Oyarzabal đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Oyarzabal hoàn tất cú đúp của riêng mình - Ảnh: FIFA