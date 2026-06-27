Đội hình ra sân
Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo.
Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena.
Bàn thắng: Baena 42'
Thẻ đỏ: Canobbio 90'+5
Kết thúc
90'+5
Thẻ đỏ: Canobbio bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Curbasi.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Ferran Torres có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, cú đá trong tình huống đối mặt thủ môn Rochet lại trúng xà ngang.
82'
Oliveira tạt vào từ cánh trái khiến thủ thành Simon bắt bóng lúng túng.
72'
Tây Ban Nha đang kiểm soát tốt nhịp độ, khiến đối thủ không thể vùng lên, dù Uruguay rất cần bàn thắng.
62'
Lamine Yamal trao cho Dani Olmo cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm quá ẩu.
56'
Khá bất ngờ khi HLV Bielsa rút đội trưởng Valverde ra sân và tung Vinas vào thay.
48'
Uruguay buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Alex Baena vừa phải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Canobbio.
Kết thúc hiệp 1
45'
Manuel Ugarte dính chấn thương nặng, phải rời sân trên cáng.
42'
Bàn thắng (0-1, Alex Baena): Nhận bóng trong vòng cấm, Alex Baena xoay người kết thúc chân phải. Dù bóng đi không hiểm, nhưng thủ thành Muslera lại mắc lỗi, biếu cho Tây Ban Nha bàn mở tỷ số.
36'
Bentancur nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, bóng bay vọt xà ngang.
31'
Thi thoảng Uruguay có nhưng tình huống phản đòn lợi hại. Bentancur vừa căng ngang vào trong nhưng Araujo lao vào đệm hụt.
23'
Sau nửa hiệp đầu tiên, Tây Ban Nha đang áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77%. Tuy nhiên, các chân sút của họ mới chỉ tung ra 2 cú dứt điểm và chưa lần nào trúng đích.
15'
Bóng liên dục được dồn cho Lamine Yamal bên cánh phải. Tuy vậy, hàng thủ Uruguay đang phòng ngự kín kẽ.
7'
Thủ môn Unai Simon vừa lao ra bắt bóng bổng lỗi. May cho anh là Uruguay không thể tận dụng được cơ hội.
1'
Ngay phút đầu tiên, Lamine Yamal cướp được bóng rồi chuyền xuống cho Oyarzabal dứt điểm ở góc hẹp, bóng chạm chân hậu vệ Uruguay đi ra mép lưới sau.
7h
Trận đấu bắt đầu.