Đội hình ra sân

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo.

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena.

Bàn thắng: Baena 42'

Thẻ đỏ: Canobbio 90'+5

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Xếp hạng chung cuộc bảng H - Ảnh: SSE
27/06/2026 | 09:21

Kết thúc

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Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu - Ảnh: FIFA
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Đoàn quân HLV Marcelo Bielsa chính thức bị loại ngay từ vòng bảng - Ảnh: BR Football
Thu gọn
27/06/2026 | 08:59

90'+5

Thẻ đỏ: Canobbio bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Curbasi.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:55

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

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27/06/2026 | 08:50

86'

Ferran Torres có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, cú đá trong tình huống đối mặt thủ môn Rochet lại trúng xà ngang.

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27/06/2026 | 08:47

82'

Oliveira tạt vào từ cánh trái khiến thủ thành Simon bắt bóng lúng túng.

Thu gọn
27/06/2026 | 08:39

72'

Tây Ban Nha đang kiểm soát tốt nhịp độ, khiến đối thủ không thể vùng lên, dù Uruguay rất cần bàn thắng.

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Yamal giữa vòng vây cầu thủ Uruguay - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 08:27

62'

Lamine Yamal trao cho Dani Olmo cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm quá ẩu.

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Tây Ban Nha vẫn đang duy trì lợi thế - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 08:21

56'

Khá bất ngờ khi HLV Bielsa rút đội trưởng Valverde ra sân và tung Vinas vào thay.

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27/06/2026 | 08:12

48'

Uruguay buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Alex Baena vừa phải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Canobbio.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:58

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
27/06/2026 | 07:46

45'

Manuel Ugarte dính chấn thương nặng, phải rời sân trên cáng.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:44

42'

Bàn thắng (0-1, Alex Baena): Nhận bóng trong vòng cấm, Alex Baena xoay người kết thúc chân phải. Dù bóng đi không hiểm, nhưng thủ thành Muslera lại mắc lỗi, biếu cho Tây Ban Nha bàn mở tỷ số.

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Alex Baena ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 07:37

36'

Bentancur nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m, bóng bay vọt xà ngang.

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Pha tranh chấp quyết liệt - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 07:31

31'

Thi thoảng Uruguay có nhưng tình huống phản đòn lợi hại. Bentancur vừa căng ngang vào trong nhưng Araujo lao vào đệm hụt.

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27/06/2026 | 07:25

23'

Sau nửa hiệp đầu tiên, Tây Ban Nha đang áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77%. Tuy nhiên, các chân sút của họ mới chỉ tung ra 2 cú dứt điểm và chưa lần nào trúng đích.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:17

15'

Bóng liên dục được dồn cho Lamine Yamal bên cánh phải. Tuy vậy, hàng thủ Uruguay đang phòng ngự kín kẽ.

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Lamine Yamal được chăm sóc kỹ - Ảnh: FIFA
Thu gọn
27/06/2026 | 07:08

7'

Thủ môn Unai Simon vừa lao ra bắt bóng bổng lỗi. May cho anh là Uruguay không thể tận dụng được cơ hội.

Thu gọn
27/06/2026 | 07:03

1'

Ngay phút đầu tiên, Lamine Yamal cướp được bóng rồi chuyền xuống cho Oyarzabal dứt điểm ở góc hẹp, bóng chạm chân hậu vệ Uruguay đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
27/06/2026 | 06:54

7h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
27/06/2026 | 06:38

6h

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Đội hình ra sân Tây Ban Nha vs Uruguay  Ảnh: T.T
Thu gọn
26/06/2026 | 18:58

5h30

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Dàn sao Tây Ban Nha tập luyện trước trận - Ảnh: La Roja
Thu gọn
26/06/2026 | 18:58

5h

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Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ giành chiến thắng - Ảnh: Khelnow
Thu gọn