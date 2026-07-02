Tây Ban Nha đứng đầu bảng H sẽ đấu với Áo, nhì bảng J để tranh suất vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Cape Verde ngày ra quân, Tây Ban Nha lấy trọn 6 điểm 2 trận sau đó, thắng Saudi Arabia (4-0) và Uruguay (1-0).

Lamine Yamal và các đồng đội được tất cả các chuyên gia đặt niềm tin chiến thắng. Ảnh: Mundo

Tổng cộng, ứng viên số 1 của giải đấu có được 7 điểm, xếp nhất bảng H, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới.

Trong khi đó, Áo lấy vé vòng 32 đội một cách… kịch tính theo kịch bản được dự đoán trước, với trận hòa 3-3 Algeria ở lượt đấu cuối, đồng nghĩa 2 đội cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Ở 2 trận trước đó, đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng Jordan 3-1, nhưng để thua 0-2 Argentina. Họ khép lại vòng bảng với tư cách nhì bảng J, cùng điểm như Algeria nhưng hơn hiệu số.

Đây là lần đầu tiên sau 72 năm, Áo lọt vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup, trong khi Tây Ban Nha đang có chuỗi trận bất bại không thể tin nổi: 34 trận trên mọi đấu trường (không tính các trận thua trên loạt đấu luân lưu).

Thầy trò HLV La Fuente hiện chỉ còn kém đúng 1 trận so với kỷ lục của chính La Roja – 35 trận, được thiết lập giai đoạn 2007-2009.

Kỷ lục tốt nhất hiện đang thuộc về tuyển Italia, với chuỗi 37 trận bất bại. Nếu chơi thăng hoa, vào đến chung kết World Cup năm nay, Tây Ban Nha sẽ chính thức xô đổ thành tích ấy.

Tây Ban Nha đá 2 trận tại Atlanta (Mỹ), sau đó di chuyển đến Mexico đá trận cuối vòng bảng với Uruguay, trước khi bay trở lại Mỹ - đến Los Angeles để đấu Áo ở vòng 32 đội. Ảnh: RFEF

Với tuyển Áo, sau khi đã đụng độ Argentina ở vòng bảng, HLV Ralf Rangnick hiểu rằng, Áo lại có trận chiến gian nan khác mang tên Tây Ban Nha, với độ vênh lớn giữa 2 đội.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt MU, cần cải thiện để hàng thủ chơi chắc chắn hơn, sau khi thủng lưới tới 6 bàn ở vòng bảng, trong khi Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 3 trận.

Xét về đối đầu, Áo cũng lép vế, khi chỉ thắng 4 (và chưa từng thắng kể từ trận giao hữu năm 1990), so với 9 của Tây Ban Nha trong 16 lần gặp mặt.

Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, một Tây Ban Nha chưa thực sự đạt phong độ cao ở vòng bảng sẽ cho thấy sức mạnh của mình, khi đấu Áo tại vòng 32 đội. Họ biết cách để thoát khỏi sự vây ráp của đối thủ, để lấy vé đi tiếp.

Dự đoán được đưa ra, Tây Ban Nha thắng 3-1 Áo. Trong khi đó, chuyên gia Goal cho rằng, nhà vô địch EURO 2024, sẽ có trận giữ sạch lưới khác, thắng Áo 2-0. Đây cũng là tỷ số được cả Sportsmole và Sportskeeda lựa chọn.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Áo (4-2-3-1): A Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.