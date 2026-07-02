2h ngày 3/7, sân Sofi:

Là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Tây Ban Nha có khởi đầu chậm chạm khi bị Cape Verde cầm hòa ngày ra quân. Nhưng rồi, đoàn quân HLV La Fuente vẫn kết thúc trên ngôi đầu bảng H như kỳ vọng.

Với sự trở lại sung mãn của Lamine Yamal, "những chú bò tót" thắng thuyết phục Saudi Arabia và Uruguay mà chưa để lọt lưới.

Lamine Yamal sẽ là điểm nổ trên hàng công Tây Ban Nha - Ảnh: SI

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hàng phòng ngự, khi Tây Ban Nha thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc. Không chỉ giữ sạch lưới, nhà vô địch châu Âu còn chưa phải đối mặt bất kỳ cú sút trúng đích nào trong hiệp một.

Xa hơn, 5 trận gần nhất tại các kỳ World Cup, Tây Ban Nha không để đối thủ tung ra quá 6 pha dứt điểm mỗi trận. Thành tích mà hơn nửa thế kỷ qua, chỉ có Argentina năm 2022 làm được.

Chuỗi trận không thua của La Roja trên mọi đấu trường được nâng lên con số 34. Thầy trò De la Fuente cũng đang tiến gần đến kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử bóng đá nam cấp ĐTQG.

Phía đối diện, trận cuối vòng bảng của Áo diễn ra đầy kịch tính và giàu cảm xúc. Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick chỉ giành quyền đi tiếp ngay trước thời điểm trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.

Nếu cú đúp của Riyad Mahrez giúp Algeria bảo toàn chiến thắng, Áo đã phải dừng bước ngay vòng bảng. Tuy nhiên, Sasa Kalajdzic đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3 phút 96, giật lại tấm vé vào vòng knock-out.

Tây Ban Nha nhiều cơ hội đi tiếp - Ảnh: Fox

Lần gần nhất Áo vượt qua Tây Ban Nha đã cách đây hơn ba thập kỷ, với chiến thắng giao hữu 3-2 năm 1990. Hai đội chưa gặp nhau kể từ năm 2009, khi David Villa lập cú đúp giúp La Roja vùi dập đối thủ 5-1.

Thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha càng đá càng cho thấy sự lì lợm và khó bị đánh bại. Tuy hàng công bị ảnh hưởng vì những ca chấn thương của Yeremy Pino hay Nico Williams, nhưng vẫn còn đó Lamine Yamal.

Chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của sao trẻ Barcelona, La Roja sẽ bay vào vòng 1/8.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena

Áo: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic.