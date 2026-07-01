Bàn thắng (1-0, Fabian Ruiz): Pedro Porro lao lên bên cánh phải rồi trả ngược cho Dani Olmo quăng chân sút ngay. Courtois xuất sắc đẩy ra nhưng Fabian Ruiz ập vào đá bồi rất nhanh mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Đồng đội chia vui với Fabian Ruiz - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol