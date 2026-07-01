Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Vanaken; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.
Bàn thắng: Fabian Ruiz 30', Merino 88' - De Ketelaere 41'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng (2-1, Mikel Merino): Cubarsi bất ngờ nã pháo tầm xa khiến thủ thành Lammens bắt không dính bóng. Mikel Merino ập vào rất nhanh đá bồi tung lưới tuyển Bỉ, nâng tỷ số lên 2-1.
83'
Kể từ lúc vào sân, hậu vệ cánh trái Seys hạn chế khá nhiều tầm hoạt động của Lamine Yamal.
78'
Sau quãng thời gian dưỡng thương, Nico Williams trở lại sân cỏ, thay cho Oyarzabal chơi thiếu hiệu quả.
71'
Courtois gặp vấn đề về chấn thương. Anh rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Senne Lammens - người gác đền thuộc biên chế MU.
62'
Oyarzabal lẻn xuống sát đường biên ngang sút chìm nhưng chưa thể khuất phục được Courtois.
60'
HLV hai đội đưa ra một loạt thay đổi nhân sự. Pedri, Ferran Torres (Tây Ban Nha) và Lukaku, Witsel, Seys (Bỉ) được tung vào sân.
55'
De Cuyper bất ngờ có cơ hội sút căng chếch bên cánh trái, bóng lại đi ra mép lưới sau.
53'
Hết Lamine Yamal đến Dani Olmo bắn phá khung thành Bỉ từ ngoài khu cấm địa.
48'
Lamine Yamal vừa băng xuống đối mặt Courtois nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
41'
Bàn thắng (1-1, De Ketelaere): Castagne tạt vào từ cánh phải, De Ketelaere khôn ngoan đè mặt Cubarsi đánh đầu cận thành gỡ hòa cho tuyển Bỉ.
35'
Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Lamine Yamal thực hiện pha cứa lòng chân trái nhưng không thắng được Courtois.
30'
Bàn thắng (1-0, Fabian Ruiz): Pedro Porro lao lên bên cánh phải rồi trả ngược cho Dani Olmo quăng chân sút ngay. Courtois xuất sắc đẩy ra nhưng Fabian Ruiz ập vào đá bồi rất nhanh mở tỷ số cho Tây Ban Nha.
21'
Sau tình huống mất bóng của Raskin ngoài tuyến hai, Lamine Yamal có cơ hội cứa lòng chân trái sở trường khá nguy hiểm.
17'
Bỉ đang cố gắng phản công nhờ những tình huống bứt tốc từ giữa sân của Jeremy Doku. Tuy nhiên, anh chưa mang đến sự đột biến.
12'
Alex Baena vừa lẻn vào vòng cấm rồi quăng chân sút ngay, bóng đập người trung vệ Ngoy.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo đỏ Tây Ban Nha tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
2h
Trận đấu bắt đầu.
Tielemans chấn thương trong lúc khởi động, buộc HLV Garcia phải tung Vanaken vào thế chỗ trong đội hình xuất phát.