Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Vanaken; Raskin, Doku, Trossard; De Ketelaere.

Bàn thắng: Fabian Ruiz 30', Merino 88' - De Ketelaere 41'

HM5S1EmXcAAPN2U.jpg
Mbappe sẽ so tài với Lamine Yamal ở trận bán kết đầu tiên World Cup 2026 - Ảnh: 433
11/07/2026 | 04:14

Kết thúc

HM5RPjDW4AAsYC5.jpg
Mikel Merino tiếp tục tỏa sáng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng - Ảnh: OneFootball
Thu gọn
11/07/2026 | 03:54

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:52

88'

Bàn thắng (2-1, Mikel Merino): Cubarsi bất ngờ nã pháo tầm xa khiến thủ thành Lammens bắt không dính bóng. Mikel Merino ập vào rất nhanh đá bồi tung lưới tuyển Bỉ, nâng tỷ số lên 2-1.

HM5R2V4WQAET_S9.jpg
HM5QHWGWIAAjx08.jpg
Mikel Merino trừng phạt sai lầm của thủ môn Lammens, ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha - Ảnh: BR Football
Thu gọn
11/07/2026 | 03:45

83'

Kể từ lúc vào sân, hậu vệ cánh trái Seys hạn chế khá nhiều tầm hoạt động của Lamine Yamal.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:41

78'

Sau quãng thời gian dưỡng thương, Nico Williams trở lại sân cỏ, thay cho Oyarzabal chơi thiếu hiệu quả.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:32

71'

Courtois gặp vấn đề về chấn thương. Anh rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Senne Lammens - người gác đền thuộc biên chế MU.

HM5NPijWEAAhuUp.jpg
Chấn thương khiến Courtois không thể tiếp tục thi đấu - Ảnh: ESPN
Thu gọn
11/07/2026 | 03:24

62'

Oyarzabal lẻn xuống sát đường biên ngang sút chìm nhưng chưa thể khuất phục được Courtois.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:22

60'

HLV hai đội đưa ra một loạt thay đổi nhân sự. Pedri, Ferran Torres (Tây Ban Nha) và Lukaku, Witsel, Seys (Bỉ) được tung vào sân.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:16

55'

De Cuyper bất ngờ có cơ hội sút căng chếch bên cánh trái, bóng lại đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
11/07/2026 | 03:14

53'

Hết Lamine Yamal đến Dani Olmo bắn phá khung thành Bỉ từ ngoài khu cấm địa.

HM469yGbUAE5vJe.jpg
Yamal cố gắng tìm bàn thắng cho riêng mình - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
11/07/2026 | 03:09

48'

Lamine Yamal vừa băng xuống đối mặt Courtois nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
11/07/2026 | 02:55

Kết thúc hiệp 1

HM5BMhaWYAAYOTm.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: 433
Thu gọn
11/07/2026 | 02:46

45'

Hiệp một có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
11/07/2026 | 02:42

41'

Bàn thắng (1-1, De Ketelaere): Castagne tạt vào từ cánh phải, De Ketelaere khôn ngoan đè mặt Cubarsi đánh đầu cận thành gỡ hòa cho tuyển Bỉ.

HM5A6GlX0AAqnqc.jpg
HM5A6GfXIAAQkBK.jpg
De Ketelaere gỡ hòa cho tuyển Bỉ - Ảnh: BR Football
Thu gọn
11/07/2026 | 02:35

35'

Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Lamine Yamal thực hiện pha cứa lòng chân trái nhưng không thắng được Courtois.

Thu gọn
11/07/2026 | 02:32

30'

Bàn thắng (1-0, Fabian Ruiz): Pedro Porro lao lên bên cánh phải rồi trả ngược cho Dani Olmo quăng chân sút ngay. Courtois xuất sắc đẩy ra nhưng Fabian Ruiz ập vào đá bồi rất nhanh mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

HM4 nJCaAAASiYA.jpg
HM4 nJCa0AAp9JZ.jpg
Đồng đội chia vui với Fabian Ruiz - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
11/07/2026 | 02:21

21'

Sau tình huống mất bóng của Raskin ngoài tuyến hai, Lamine Yamal có cơ hội cứa lòng chân trái sở trường khá nguy hiểm.

Thu gọn
11/07/2026 | 02:20

17'

Bỉ đang cố gắng phản công nhờ những tình huống bứt tốc từ giữa sân của Jeremy Doku. Tuy nhiên, anh chưa mang đến sự đột biến.

HM469vXaQAApBNR.jpg
Doku hoạt động năng nổ - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
11/07/2026 | 02:14

12'

Alex Baena vừa lẻn vào vòng cấm rồi quăng chân sút ngay, bóng đập người trung vệ Ngoy.

Thu gọn
11/07/2026 | 02:07

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo đỏ Tây Ban Nha tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
11/07/2026 | 01:59

2h

Trận đấu bắt đầu.

Tielemans chấn thương trong lúc khởi động, buộc HLV Garcia phải tung Vanaken vào thế chỗ trong đội hình xuất phát.

Thu gọn
11/07/2026 | 00:54

0h45

HM4fDBxXIAALj5K.jpg
HM4jNRnXoAAoj9P.jpg
Đội hình ra sân Tây Ban Nha vs Bỉ - Ảnh: T.T
Thu gọn
10/07/2026 | 17:29

0h30

HMvnKJubMAA3Z44.jpg
HMz1IU WMAAEPFg.jpg
Dàn sao Tây Ban Nha hào hứng trên sân tập - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
10/07/2026 | 17:29

0h

HMngkSGX0AA9_RJ.jpg
Cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: T.T
Thu gọn