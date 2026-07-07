Chỉ hơn 2 giờ trước khi trận đấu vòng 1/8 giữa Mỹ và Bỉ diễn ra, nơi Folarin Balogun được xếp đá chính sau một quyết định mang tính tùy tiện của FIFA, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật – cơ quan đã ra án phạt với Balogun – công bố một thông cáo nhằm giải thích quyết định gây tranh cãi.

Tuy nhiên, văn bản này trên thực tế không hề nêu rõ vì sao ủy ban lại quyết định tạm thời không thi hành án treo giò.

“Việc đình chỉ thi hành án được đưa ra sau khi xem xét mọi tình tiết cụ thể của vụ việc cũng như các chứng cứ hiện có”.

Thông cáo không hề đề cập những “tình tiết cụ thể” hay “chứng cứ” đó có sức nặng như thế nào. Toàn bộ lập luận gần như chỉ có thể tóm gọn bằng một câu hỏi: “Tại sao lại không thể làm như vậy?”.

Quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA do Mohamed Al-Kamali đứng đầu đã tạo nên một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Trong những giờ trước đó, hàng loạt phát biểu đã được đưa ra, nhưng phía Ủy ban Kỷ luật hoàn toàn im lặng. LĐBĐ Bỉ cũng yêu cầu FIFA phải có văn bản giải thích, song chỉ nhận được thông báo rằng đơn kháng cáo của họ không được chấp nhận.

Điều đáng nói là phía Bỉ khẳng định họ chưa từng gửi bất kỳ đơn kháng cáo nào.

Thông cáo do FIFA công bố cho biết sau trận gặp Bosnia ở vòng 1/16, Balogun bị mở hồ sơ kỷ luật vì hai hành vi vi phạm: nhận thẻ đỏ trực tiếp và sau khi bị truất quyền thi đấu vẫn quay lại sân để ăn mừng cùng các đồng đội.

Ủy ban xác định Balogun có lỗi ở cả hai hành vi: “Áp dụng án treo giò 1 trận (việc thi hành án được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách một năm) cùng khoản tiền phạt 40.000 USD”.

Chính nội dung trong dấu ngoặc đã tạo nên bê bối: án treo giò bị đình chỉ thi hành, đồng nghĩa Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân ngay trận kế tiếp, bất chấp một thẻ đỏ trực tiếp thông thường đồng nghĩa với ít nhất một trận bị cấm thi đấu tự động.

Suốt nhiều giờ, dư luận chờ đợi lập luận pháp lý của Ủy ban Kỷ luật. Nhưng toàn bộ phần giải thích gần như chỉ quy về câu hỏi: “Tại sao chúng tôi lại không được làm vậy?”.

“Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, điều khoản trao cho ủy ban quyền quyết định theo thẩm quyền trong việc đình chỉ thi hành bất kỳ biện pháp kỷ luật nào”.

Đó là nội dung của mục thứ 5 trong tổng số 13 điểm của thông cáo.

Đến mục 11 mới xuất hiện điều được xem là lập luận duy nhất, nhưng thực chất cũng không liên quan đến các tình tiết cụ thể của vụ việc, tức không giải thích vì sao Balogun được hưởng ngoại lệ:

“Cần nói thêm rằng việc áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA không phải là tiền lệ chưa từng có, bởi những quyết định tương tự đã từng được đưa ra trong các trận vòng loại World Cup 2026”.

Đến mục 12, FIFA tiếp tục củng cố lập luận này – hoặc đúng hơn là đưa ra một lời biện minh: “Không có bất kỳ quy định nào trong Bộ luật Kỷ luật FIFA hay Điều lệ World Cup 2026 cấm Ủy ban Kỷ luật thực hiện quyền quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA”.

Ở mục 13, thông cáo kết thúc với một luận điểm tương tự: “Việc xem xét lại hệ quả pháp lý của các thẻ đỏ không phải là điều mới mẻ trong bóng đá hiện đại”.