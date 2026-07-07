Đội hình xuất phát:
Mỹ (3-5-2): Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, Tillman, Robinson; Pulisic, Balogun.
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Tielemans, De Ketelaere; Trossard.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Mỹ vs Bỉ:
FIFA né tránh giải thích vụ Balogun
Chỉ hơn 2 giờ trước khi trận đấu vòng 1/8 giữa Mỹ và Bỉ diễn ra, nơi Folarin Balogun được xếp đá chính sau một quyết định mang tính tùy tiện của FIFA, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật – cơ quan đã ra án phạt với Balogun – công bố một thông cáo nhằm giải thích quyết định gây tranh cãi.
Tuy nhiên, văn bản này trên thực tế không hề nêu rõ vì sao ủy ban lại quyết định tạm thời không thi hành án treo giò.
“Việc đình chỉ thi hành án được đưa ra sau khi xem xét mọi tình tiết cụ thể của vụ việc cũng như các chứng cứ hiện có”.
Thông cáo không hề đề cập những “tình tiết cụ thể” hay “chứng cứ” đó có sức nặng như thế nào. Toàn bộ lập luận gần như chỉ có thể tóm gọn bằng một câu hỏi: “Tại sao lại không thể làm như vậy?”.
Quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA do Mohamed Al-Kamali đứng đầu đã tạo nên một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất lịch sử các kỳ World Cup.
Trong những giờ trước đó, hàng loạt phát biểu đã được đưa ra, nhưng phía Ủy ban Kỷ luật hoàn toàn im lặng. LĐBĐ Bỉ cũng yêu cầu FIFA phải có văn bản giải thích, song chỉ nhận được thông báo rằng đơn kháng cáo của họ không được chấp nhận.
Điều đáng nói là phía Bỉ khẳng định họ chưa từng gửi bất kỳ đơn kháng cáo nào.
Thông cáo do FIFA công bố cho biết sau trận gặp Bosnia ở vòng 1/16, Balogun bị mở hồ sơ kỷ luật vì hai hành vi vi phạm: nhận thẻ đỏ trực tiếp và sau khi bị truất quyền thi đấu vẫn quay lại sân để ăn mừng cùng các đồng đội.
Ủy ban xác định Balogun có lỗi ở cả hai hành vi: “Áp dụng án treo giò 1 trận (việc thi hành án được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách một năm) cùng khoản tiền phạt 40.000 USD”.
Chính nội dung trong dấu ngoặc đã tạo nên bê bối: án treo giò bị đình chỉ thi hành, đồng nghĩa Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân ngay trận kế tiếp, bất chấp một thẻ đỏ trực tiếp thông thường đồng nghĩa với ít nhất một trận bị cấm thi đấu tự động.
Suốt nhiều giờ, dư luận chờ đợi lập luận pháp lý của Ủy ban Kỷ luật. Nhưng toàn bộ phần giải thích gần như chỉ quy về câu hỏi: “Tại sao chúng tôi lại không được làm vậy?”.
“Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, điều khoản trao cho ủy ban quyền quyết định theo thẩm quyền trong việc đình chỉ thi hành bất kỳ biện pháp kỷ luật nào”.
Đó là nội dung của mục thứ 5 trong tổng số 13 điểm của thông cáo.
Đến mục 11 mới xuất hiện điều được xem là lập luận duy nhất, nhưng thực chất cũng không liên quan đến các tình tiết cụ thể của vụ việc, tức không giải thích vì sao Balogun được hưởng ngoại lệ:
“Cần nói thêm rằng việc áp dụng Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA không phải là tiền lệ chưa từng có, bởi những quyết định tương tự đã từng được đưa ra trong các trận vòng loại World Cup 2026”.
Đến mục 12, FIFA tiếp tục củng cố lập luận này – hoặc đúng hơn là đưa ra một lời biện minh: “Không có bất kỳ quy định nào trong Bộ luật Kỷ luật FIFA hay Điều lệ World Cup 2026 cấm Ủy ban Kỷ luật thực hiện quyền quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA”.
Ở mục 13, thông cáo kết thúc với một luận điểm tương tự: “Việc xem xét lại hệ quả pháp lý của các thẻ đỏ không phải là điều mới mẻ trong bóng đá hiện đại”.
6h25
Trước thềm trận đấu, bầu không khí trở nên căng thẳng với tranh cãi gay gắt về việc đình chỉ án phạt của Folarin Balogun (người bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bosnia), sau quyết định của FIFA. Nhiều người cho rằng đây là một tiền lệ nguy hiểm, khi Bỉ đã kháng cáo nhưng không thành công, và một số đội tuyển quốc gia khác cũng có khả năng tìm cách hủy bỏ án phạt cho các cầu thủ của họ.
Đội hình xuất phát của Bỉ
Đội hình xuất phát của Mỹ
Thông tin trận đấu
- Sau khi đánh bại Bỉ 3-0 tại World Cup 1930, Mỹ đã thua cả 6 lần đối đầu tiếp theo trên mọi đấu trường, đồng thời thủng lưới trung bình 2,5 bàn mỗi trận trong chuỗi trận này.
- Bỉ đã thắng 3 trận World Cup gần nhất trước các đại diện của khu vực CONCACAF, nhiều hơn 1 chiến thắng so với 6 trận trước đó cộng lại (2 thắng, 1 hòa, 3 thua). Trận duy nhất gặp đối thủ CONCACAF ở vòng knock-out trước đây là chiến thắng 2-1 trước Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2014.
- Trận gặp Bỉ sẽ là lần thứ 7 Mỹ góp mặt ở vòng 1/8 World Cup. Trong 6 lần trước, đội tuyển xứ cờ hoa thua năm trận; ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 2-0 trước Mexico tại World Cup 2002.
- Bỉ đã thắng năm trong 7 trận gần nhất ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Ở trận knock-out gần nhất, “Quỷ đỏ” đánh bại Nhật Bản 3-2 tại World Cup 2018.
- Mỹ đã ghi từ 2 bàn trở lên trong cả 4 trận tại World Cup 2026, trở thành đội tuyển đầu tiên ngoài châu Âu và Nam Mỹ làm được điều này trong 4 trận liên tiếp ở một kỳ World Cup. Đội chủ nhà duy nhất từng ghi ít nhất hai bàn trong 5 trận đầu tiên của một kỳ World Cup là Brazil vào năm 1950.
- Bỉ chỉ ghi 1 trong 9 bàn thắng tại World Cup 2026 trong hiệp 1. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội của “Quỷ đỏ” trong hiệp 1 chỉ đạt 2,6% (1 bàn sau 39 cú dứt điểm), trong khi ở hiệp 2 là 14% (7 bàn sau 50 cú sút).
- Mỹ đã thắng 3 trong 4 trận tại World Cup 2026 (thua 1), thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup, đồng thời cân bằng tổng số trận thắng ở bốn lần tham dự trước cộng lại: 2006 (0), 2010 (1), 2014 (1) và 2022 (1).
- Folarin Balogun là cầu thủ duy nhất của Mỹ ghi nhiều hơn một bàn tại World Cup 2026, với 3 bàn sau 11 cú dứt điểm (tỷ lệ chuyển hóa 27,3%). Trong khi đó, phần còn lại của đội tuyển Mỹ chỉ ghi tổng cộng 5 bàn sau 41 cú sút (tỷ lệ 12,2%).
- Youri Tielemans ghi bàn quyết định giúp Bỉ thắng Senegal ở vòng trước ở phút 124 phút 44 giây, bàn thắng muộn nhất từng được ghi trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966. Cũng ở trận này, Bỉ trở thành đội đầu tiên lội ngược dòng thành công tại vòng knock-out World Cup sau khi bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên, kể từ màn ngược dòng nổi tiếng của chính họ trước Nhật Bản tại World Cup 2018.
- Leandro Trossard đã tạo ra 16 cơ hội từ bóng sống tại World Cup 2026, thông số cao thứ hai trong 3 kỳ World Cup gần nhất (2018, 2022 và 2026), chỉ sau 17 cơ hội của Lionel Messi tại World Cup 2022. Đây là kỷ lục của một cầu thủ Bỉ tại World Cup kể từ năm 1966, đồng thời là thành tích tốt nhất của một cầu thủ châu Âu kể từ 17 cơ hội mà Mesut Ozil tạo ra ở World Cup 2014.