Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận tại World Cup 2026, cho thấy hàng phòng ngự của họ ấn tượng thế nào.

Khởi đầu tuy có hơi chậm chạp, khi để Cape Verde cầm hòa 0-0, nhưng Tây Ban Nha toàn thắng kể từ đó.

Các chiến thắng trước Saudi Arabia (4-0) và Uruguay (1-0) đưa họ xếp nhất bảng H, trước khi đánh bại Áo 3-0 ở vòng 32 đội và vừa loại Ronaldo và Bồ Đào Nha khỏi Word Cup, với bàn quyết định ở phút bù giờ của Mikel Merino (1-0).

Tổng cộng, La Roja ghi được 9 bàn và là đội duy nhất của giải đấu đến nay chưa để thủng lưới. So với EURO 2024, Tây Ban Nha năm nay không tưng bừng bằng, nhưng cỗ máy trong tay HLV La Fuente đang vận hành khá trơn tru.

Tất cả các chuyên gia đều dự đoán Tây Ban Nha thắng Bỉ. Ảnh: Khel Now

Dưới thời của vị thuyền trưởng lịch lãm này, Tây Ban Nha đã vượt qua tất cả 6 trận đấu loại trực tiếp quan trọng cho đến nay, cho thấy họ rất khó bị đánh bại.

Trong khi đó, Bỉ có thể nói là may mắn khi lọt vào vòng 32 đội World Cup 2026. Để hòa 2 trận đầu, đối diện nguy cơ bị loại, nhưng Bỉ đã thắng đậm New Zealand 5-1 để xếp nhất bảng G.

Ở vòng 32, Bỉ để Senegal dẫn cách biệt 2-0, nhưng có chiến thắng ngược 3-2 đầy kịch tính vào những phút cuối của hiệp phụ, nhờ các pha lập công của Lukaku (86’) và cú đúp của Tielemans (89’, 120+5’).

Tại trận đấu tranh vé tứ kết gặp chủ nhà Mỹ, Bỉ có chiến thắng dễ dàng 4-1, trong ngày đoàn quân của Pocchetino căng cứng, phạm nhiều sai lầm tệ hại.

Tuy nhiên, Bỉ gặp tổn thất ở trận thắng to này, khi Amadou Onana dính chấn thương, nghỉ hết phần còn lại của giải đấu.

Xét về tương quan lực lượng, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Bỉ. Ở khía cạnh đối đầu, đội bóng xứ đấu bò cũng chiếm ưu thế, với 9 chiến thắng trong 11 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, kể từ thất bại tại EURO 1980.

Bàn về trận tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ được chờ đợi, chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đưa ra góc nhìn, cho rằng: “Tây Ban Nha sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn và Bỉ sẽ phải chơi phản công.

Họ vừa đánh bại Mỹ một cách dễ dàng, nhưng liệu có phải chủ yếu bởi phong độ tệ hại của đoàn quân Pochettino hay không.

Tôi cho rằng, trước một Tây Ban Nha khó khăn hơn nhiều, Bỉ không thể tạo mối nguy hại cho đối thủ. Họ đi đến vòng tứ kết cũng đã là xa rồi. Bỉ sẽ dừng lại ở đây”.

Dự đoán được chuyên gia này đưa ra: Tây Ban Nha thắng 3-0 Bỉ.

Chuyên gia Sportskeeda cũng có niềm tin, Bỉ không thể là đội đầu tiên sút thủng lưới Tây Ban Nha và tỷ số trận đấu sẽ là 2-0 nghiêng về Lamine Yamal và các đồng đội.

Trong khi đó, Sportsmole nghĩ, Tây Ban Nha sẽ thắng Bỉ với tỷ số tối thiểu 1-0. Riêng Goal chọn tỷ số là Tây Ban Nha 2-1 Bỉ.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.