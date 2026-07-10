2h ngày 11/7, sân SoFi:

Đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Bỉ không chỉ vì phong độ, mà còn là cách đội bóng của Luis de la Fuente cho thấy trật tự hoàn chỉnh nhất World Cup 2026.

Trước vòng tứ kết, “La Roja” là đội duy nhất chưa thủng lưới. Unai Simon giữ sạch lưới qua toàn bộ hành trình Bắc Mỹ, đồng thời lập kỷ lục World Cup về số phút liên tiếp không nhận bàn thua, bao gồm thành tích từ Qatar 2022.

Tây Ban Nha của Yamal được đánh giá cao hơn. Ảnh: SeFutbol

Kỷ lục của Unai Simon là sức mạnh tập thể. Phía trước anh là cả một hệ thống vận hành bài bản. Tây Ban Nha không cho đối thủ nhiều cơ hội tấn công, làm chủ không gian và luôn duy trì được nhịp độ cần thiết.

Trận thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 16 đội là minh chứng rõ nhất. Không phải màn trình diễn rực rỡ, nhưng thể hiện rằng chỉ có những ứng viên vô địch mới có khả năng làm được.

Bồ Đào Nha gồng mình chiến đấu, phòng ngự kiên cường, nhưng vẫn bị đánh bại trong thời gian bù giờ.

Hơn nữa, trong phần lớn thời gian, Bồ Đào Nha không kéo được Tây Ban Nha ra khỏi cấu trúc mà De la Fuente xây dựng. “La Roja” kiểm soát nhịp độ, không vội vàng, không hoảng hốt và giải quyết trận đấu bằng bàn thắng của Mikel Merino.

Ở trung tâm của tất cả là Rodri, người nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Tiền vệ của Man City quyết định mọi khía cạnh của trận đấu, như chiếc la bàn chiến thuật.

Trên hành trình vô địch EURO 2024, Rodri là định hình nhịp độ của Tây Ban Nha. Sau các trận vòng bảng không quá nổi bật, giá trị của anh được thể hiện rõ nhất trong trận cuối cùng của Ronaldo ở World Cup.

Với Rodri, Tây Ban Nha có cảm giác an toàn ngay cả khi trận đấu bế tắc. Phía sau anh, cặp trung vệ Laporte và Pau Cubarsi cũng xuất sắc trong việc phát triển bóng.

Bỉ trở nên đáng xem hơn sau khi dám gạt Kevin De Bruyne ra khỏi trung tâm. Không còn bị kéo chậm bởi một nhạc trưởng đã qua đỉnh cao thể lực, đội bóng của Rudi Garcia chơi cơ động, trực diện hơn.

Trossard nổi lên như thủ lĩnh, với 2 kiến tạo mang tính bước ngoặt trong 2 trận knock-out. Chiến thắng trước Mỹ thể hiện rõ điều này.

Hay hơn không đồng nghĩa đủ để tạo bất ngờ. Tây Ban Nha ổn định hơn, cân bằng hơn, giàu chất lượng hơn ở mọi tuyến.

Bỉ có thể khiến trận đấu căng thẳng, nhưng để phá được hệ thống của Tây Ban Nha thực sự không đơn giản.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, Raskin, Trossard; De Ketelaere.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 1-0.