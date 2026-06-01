Video Ferran Torres dứt điểm trúng xà ngang (nguồn: VTV)

Tây Ban Nha gây thất vọng lớn trong trận ra quân bảng H World Cup 2026 khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0. Trước đội bóng lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhà đương kim vô địch EURO kiểm soát thế trận vượt trội nhưng bất lực trong việc tìm bàn thắng.

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Thủ môn 40 tuổi Vozinha có khiến các chân sút Tây Ban Nha nản lòng - Ảnh: ESPN Asia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Pedri, Ferran Torres, Oyarzabal hay Laporte đều có cơ hội dứt điểm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Vozinha. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 40, khi Torres đệm bóng dội xà ngang trước khi Oyarzabal đánh đầu bồi bị Vozinha cản phá.

Sang hiệp hai, HLV Luis de la Fuente tung Lamine Yamal và Mikel Merino vào sân nhằm tăng sức tấn công. Dù vậy, Cape Verde vẫn phòng ngự đầy kỷ luật, tổ chức nhiều lớp chắn và khiến La Roja rơi vào bế tắc.

Trận hòa 0-0 giúp Cape Verde giành điểm số lịch sử ngay trong lần đầu dự World Cup, còn Tây Ban Nha khởi đầu không như kỳ vọng.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico William 88'), Pedri, Fabian Ruiz (M. Merino 71'); Gavi (Yamal 71'), Oyarzabal, Ferran Torres (Olmo 81').

Cape Verde: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral (W. Semedo 61'), Pina, Duarte (D. Duarte 61'), Mendes, Monteiro (Arcanjo 79'), J.Cabral (J. Paulo 76'), Livramento (N. D. Costa 61')

16/06/2026 | 00:59

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng đầy khó tin. Cape Verde có điểm số lịch sử ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Thu gọn
16/06/2026 | 00:52

90'+1

Quả phạt góc của Cape Verde, cú đánh đầu đưa bóng đập đất khiến CĐV Tây Ban Nha thót tim.

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16/06/2026 | 00:50

88'

Olmo xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang cho Oyarzabal dứt điểm, tuy nhiên một cầu thủ Cape Verde kịp thời ngăn cản. 

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16/06/2026 | 00:48

86'

La Roja vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ chắc chắn của Cape Verde.

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16/06/2026 | 00:40

80'

Sức ép mà các cầu thủ Tây Ban Nha tạo ra ngày càng lớn nhưng hàng thủ của Cape Verde vẫn đứng vững.

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16/06/2026 | 00:34

73'

Ngay sau khi vào sân, Yamal khiến cả SVĐ trở nên sôi động hơn. M. Llorente vừa có pha dứt điểm đưa bóng vào vị trí mà thủ môn Cape Verde đã chọn sẵn.

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Ảnh: ESPN Asia
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16/06/2026 | 00:31

71'

Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Luis de la Fuente buộc phải tung Lamine Yamal vào sân thay Gavi. M. Merino vào thế chỗ F. Ruiz.

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16/06/2026 | 00:20

60'

Tây Ban Nha đang sử dụng tất cả cá hướng tấn công nhưng vẫn chưa thể làm rung mành lưới của Cape Verde.

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16/06/2026 | 00:17

56'

Bóng hầu như chỉ lăn bên phân sân Cape Verde, Fabian Ruiz lại có cơ hội nhưng cú đánh đầu không đủ hiểm hóc.

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16/06/2026 | 00:12

50'

Chỉ trong vòng ít phút, Fabian Ruiz thực hiện hai cú sút xa nhưng đều đưa bóng đi lên khán đài.

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16/06/2026 | 00:06

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

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15/06/2026 | 23:50

HẾT HIỆP 1

45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

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15/06/2026 | 23:48

45'+2

Quả phạt góc của đồng đội đưa bóng đến vị trí của Laporte để cựu trung vệ Man City đánh đầu nhưng thủ môn Vozinha vẫn là người chiến thắng trong pha cản phá.

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Ảnh: ESPN Asia
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15/06/2026 | 23:46

45'

Thêm một pha tấn công biên trái của Tây Ban Nha, Cucurella tạt bóng chìm để Torres dứt điểm một chạm nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Vozinha.

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Ảnh: ESPN Asia
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15/06/2026 | 23:42

40'

Torres bỏ lỡ khó tin

Pedri câu bóng cho Cucurella băng xuống đánh đầu chuyền bóng vừa tầm Ferran Torres nhưng ngôi sao của Barca lại đệm bóng đi dội xà ngang bật ra. Oyarzabal lập tức đánh đầu bồi nhưng thủ môn Vozinha xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc.

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Thủ môn Vozinha có hiệp đấu xuất sắc - Ảnh: ESPN Asia
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15/06/2026 | 23:37

36'

Các cầu thủ Cape Verde đang chơi phòng ngự đầy kiên cường trước sức tấn công mạnh mẽ của Tây Ban Nha.

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15/06/2026 | 23:32

31'

Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Cape Verde thi đấu đầy máu lửa trong trận đấu đầu tiên tại World Cup.

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Ảnh: ESPN Asia
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15/06/2026 | 23:22

21'

Sau quãng thời gian đầu hoàn toàn lép vế, Cape Verde bắt đầu có những pha lên bóng, dù chưa gây ra khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha.

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15/06/2026 | 23:15

15'

Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng 67%, trước hàng thủ đông quân số của Cape Verde thị họ buộc phải tìm cách kéo giãn đội hình đối phương. Pedri là người dứt điểm đầu tiên của trận đấu nhưng quá hiền.

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Ảnh: ESPN Asia
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15/06/2026 | 23:10

9'

Cape Verde đang tổ chức phòng ngự nhiều lớp khiến Tây Ban Nha chưa có được pha dứt điểm nào kể từ đầu trận.

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15/06/2026 | 23:05

4'

Với dàn ngôi sao thượng hạng, Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với Cape Verde. Cũng bởi vậy mà ĐKVĐ châu Âu sớm triển khai lối chơi tấn công.

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15/06/2026 | 23:01

23h01

Trọng tài người Jordan - ông Adham Mohammad Tumah Makhadmeh thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.

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15/06/2026 | 22:54

22h54

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

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15/06/2026 | 22:45

22h45

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CĐV Tây Ban Nha sẵn sàng tiếp lửa đội bóng con cưng - Ảnh: SFF
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15/06/2026 | 22:35

22h35

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Các cầu thủ Tây Ban Nha trên sân Mercedes-Benz - Ảnh: SFF
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15/06/2026 | 22:27

22h28

Cầu thủ hai đội tuyển đã bước ra sân khởi động trước trận đấu.

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15/06/2026 | 22:00

22h00

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https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2026/6/15/tay-ban-nha-2-3344.jpg
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Phòng thay đồ ĐT Tây Ban Nha trước trận đấu - Ảnh: SFF
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15/06/2026 | 21:53

21h45

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Đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha. Đôi cánh Nico - Yamal ngồi dự bị trận này 
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15/06/2026 | 21:04

21h15

Ở một khía cạnh nào đó, dù đang chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang sống trong đêm 14/7/2024 tại Berlin.

Khi đó, ngay sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết EURO 2024, trên sân Olympic, Nico Williams đã diễn tả bằng lời tham vọng của cả tập thể, về cơ bản cũng giống như tham vọng hiện tại: “Và bây giờ, hướng tới World Cup”.

Giấc mơ về một ngôi sao thứ hai có thể đã bắt nguồn từ đêm vui ấy, với niềm hạnh phúc, sự nhiệt tình như vẫn đang lan tỏa trong ở La Roja khi đến Mỹ. Hành trình bắt đầu từ đối thủ Cape Verde.

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