Trực tiếp bóng đá Bỉ vs Ai Cập: De Bruyne đấu Salah Tường thuật trực tiếp bóng đá trận đấu giữa Bỉ vs Ai Cập thuộc bảng G World Cup 2026, diễn ra lúc 02h hôm nay 16/6/2026, theo giờ Việt Nam.

Video Ferran Torres dứt điểm trúng xà ngang (nguồn: VTV)

Tây Ban Nha gây thất vọng lớn trong trận ra quân bảng H World Cup 2026 khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0. Trước đội bóng lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhà đương kim vô địch EURO kiểm soát thế trận vượt trội nhưng bất lực trong việc tìm bàn thắng.

Thủ môn 40 tuổi Vozinha có khiến các chân sút Tây Ban Nha nản lòng - Ảnh: ESPN Asia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Pedri, Ferran Torres, Oyarzabal hay Laporte đều có cơ hội dứt điểm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Vozinha. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 40, khi Torres đệm bóng dội xà ngang trước khi Oyarzabal đánh đầu bồi bị Vozinha cản phá.

Sang hiệp hai, HLV Luis de la Fuente tung Lamine Yamal và Mikel Merino vào sân nhằm tăng sức tấn công. Dù vậy, Cape Verde vẫn phòng ngự đầy kỷ luật, tổ chức nhiều lớp chắn và khiến La Roja rơi vào bế tắc.

Trận hòa 0-0 giúp Cape Verde giành điểm số lịch sử ngay trong lần đầu dự World Cup, còn Tây Ban Nha khởi đầu không như kỳ vọng.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico William 88'), Pedri, Fabian Ruiz (M. Merino 71'); Gavi (Yamal 71'), Oyarzabal, Ferran Torres (Olmo 81').

Cape Verde: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral (W. Semedo 61'), Pina, Duarte (D. Duarte 61'), Mendes, Monteiro (Arcanjo 79'), J.Cabral (J. Paulo 76'), Livramento (N. D. Costa 61')