23h00 ngày 15/6, sân Mercedes-Benz:

Luis de la Fuente luôn đề cao sự kế thừa, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình chuyển giao. Cả về thế hệ lẫn phong độ.

Những thay đổi không quá ồn ào, không phải những cuộc cách mạng, nhưng từng chút một đang làm thay đổi diện mạo Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với sự tự tin rất cao. Ảnh: SeFutbol

Chỉ 12 cầu thủ từng dự Qatar 2022 tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026. So với đội hình vô địch EURO cách đây mới hai năm, đã có tới 10 cái tên rời đi. Trong số đó có 3 trung vệ, chiếm tới 30% số thay đổi.

Từ hàng thủ gồm Laporte, Le Normand, Nacho và Vivian, giờ đây Tây Ban Nha chuyển sang Laporte, Cubarsi, Eric Garcia và Pubill.

Sự thay đổi ấy tất yếu dẫn đến cặp trung vệ mới. De la Fuente có lựa chọn rõ ràng: Laporte và Pau Cubarsi.

Bài kiểm tra gần nhất là trận giao hữu với Peru, gần như đã phác thảo đội hình xuất phát cho trận ra quân World Cup 2026 gặp Cape Verde. Hàng thủ hoàn thiện với Marcos Llorente và Cucurella ở hai biên.

Tất nhiên, giữa giao hữu chuẩn bị và các trận chính thức rất khác. Vì thế, trận gặp tân binh Cape Verde sẽ phần nào thể hiện hình ảnh bức tường mới của “La Roja”.

Ở phía trên, hàng tiền vệ với Rodri và Pedri không thể thay thế. Fabian Ruiz chiếm suất còn lại. Cũng có thể De la Fuente sẽ thử nghiệm với Gavi, một cầu thủ rất năng nổ.

Tin vui cho Tây Ban Nha là Lamine Yamal – hai ngôi sao EURO 2024 – đã trở lại tập luyện bình thường. Dù vậy, De la Fuente sẽ chưa xếp họ đá chính ở hai cánh tấn công.

Oyarzabal có phong độ ấn tượng. Ảnh: SeFutbol

Trong trường hợp này, Ferran Torres và Dani Olmo đóng vai trò tiền đạo cánh. Riêng Mikel Oyarzabal, người ghi bàn trong 6 trận liên tiếp – 10 bàn trong 6 trận gần nhất cho “La Roja” là trong phong mà De la Fuente rất ưu ái.

Giới chuyên môn nhận định đây là trận đấu hoàn toàn chênh lệch đẳng cấp. Nếu sớm tạo cách biệt an toàn, Tây Ban Nha có thể rút các trụ cột nghỉ ngơi sớm và tiến hành xoay tua đội hình.

Trong ngày ra mắt sân khấu World Cup, Cape Verde phải đối đầu với ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Nếu Tây Ban Nha chiến thắng, “La Roja” sẽ chính thức thiết lập kỷ lục mới với 32 chiến thắng tại các giải chính thức.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo.

Cape Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, Paulo; Lenini, Yannick Semedo; Mendes, Monteiro, Willy Semedo; Livramento.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-0.