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Sau 2 lượt trận tại bảng B, Thái Lan giành trọn vẹn 6 điểm sau chiến thắng trước Pakistan (4-0) và tuyển Việt Nam (2-0). Thành tích đó giúp Chanathip và các đồng đội vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup sớm một lượt đấu.

Trong khi đó, Philippines vẫn còn hy vọng đứng nhì bảng và được chơi ở trận tranh hạng ba. Để làm được điều này, Philippines phải thắng Thái Lan, giành tổng 4 điểm sau 3 trận tại vòng bảng, đồng thời đợi Pakistan đánh bại tuyển Việt Nam. Nếu tuyển Việt Nam hòa Pakistan, cơ hội của Philippines chấm dứt vì họ thua thầy trò HLV Kim Sang Sik thành tích đối đầu.

Xét về lịch sử đối đầu, trong 10 lần đụng độ gần nhất kể từ năm 2014, Thái Lan giành tới 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua duy nhất một lần.

Trở lại trận đấu, Philippines bất ngờ là đội mở tỷ số với pha lập công của Kristensen. Dù Thái Lan sau đó có bàn gỡ hòa đẹp mắt của Iklas, nhưng Kristensen một lần ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Philippines.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Patiwat, Suphanan, Bihr, Nattapong, Seksan, Sarach, Mickelson, Peeradon, Kakana, Teerasak, Soonsup-Bell

Philippines: Mendoza, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Sato, Manny Ott, Schneider, Reyes, Gayoso, Kristensen, Leipold