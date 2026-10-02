Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Sau 2 lượt trận tại bảng B, Thái Lan giành trọn vẹn 6 điểm sau chiến thắng trước Pakistan (4-0) và tuyển Việt Nam (2-0). Thành tích đó giúp Chanathip và các đồng đội vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup sớm một lượt đấu.
Trong khi đó, Philippines vẫn còn hy vọng đứng nhì bảng và được chơi ở trận tranh hạng ba. Để làm được điều này, Philippines phải thắng Thái Lan, giành tổng 4 điểm sau 3 trận tại vòng bảng, đồng thời đợi Pakistan đánh bại tuyển Việt Nam. Nếu tuyển Việt Nam hòa Pakistan, cơ hội của Philippines chấm dứt vì họ thua thầy trò HLV Kim Sang Sik thành tích đối đầu.
Xét về lịch sử đối đầu, trong 10 lần đụng độ gần nhất kể từ năm 2014, Thái Lan giành tới 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua duy nhất một lần.
Trở lại trận đấu, Philippines bất ngờ là đội mở tỷ số với pha lập công của Kristensen. Dù Thái Lan sau đó có bàn gỡ hòa đẹp mắt của Iklas, nhưng Kristensen một lần ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Philippines.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Patiwat, Suphanan, Bihr, Nattapong, Seksan, Sarach, Mickelson, Peeradon, Kakana, Teerasak, Soonsup-Bell
Philippines: Mendoza, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Sato, Manny Ott, Schneider, Reyes, Gayoso, Kristensen, Leipold
90+4
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Philippines.
90'
Trận đấu có 4 phút bù giờ.
77'
Schneider chọc khe cho Kristensen thoát xuống, nhưng thủ môn Kampon của Thái Lan đã chủ động lao ra cản phá thành công.
68'
Vào!!! Từ đường chuyền như dọn cỗ của đồng đội bên cánh phải, Kristensen dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Philippines.
55'
Tỷ số được cân bằng 1-1!!! Seksan chuyền bóng tinh tế cho Sanron băng xuống bên phía cánh phải. Tiền vệ của Thái Lan tung ra cú cứa lòng cực đẹp mắt làm tung lưới Philippines.
50'
So với hiệp 1, Thái Lan chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa. Dù vậy, các phương án tấn công của đội bóng áo xanh vẫn chưa thể gây ra nhiều khó khăn vứi hàng phòng ngự Philippines.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
17h45
Trận đấu một lần nữa phải hoãn do thời tiết xấu.
45+1'
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Philippines.
35'
Paul Tabinas thực hiện đường chuyền vào vòng cấm, Reyes thoát xuống nhanh nhưng thủ môn Kampon của Thái Lan lao ra khép góc kịp thời.
30'
Philippines vẫn là đội ép sân. Trong khi đó, Thái Lan thi đấu khá bế tắc, chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.
20'
Tabinas đột phá rồi chuyền đẹp mắt nhưng Nishioka không thể chạm chân vào bóng khi trước mặt chỉ còn khung thành trống. Rất đáng tiếc cho Philippines.
16'
Thái Lan chỉ giữ 2 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận thắng tuyển Việt Nam 2-0. Đội bóng xứ Chùa vàng đang thi đấu gặp nhiều khó khăn trước Philippines.
10'
Philippines vẫn là đội áp đảo hoàn toàn trước Thái Lan. Đây là kịch bản ít người nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra.
5'
Vẫn là Kristensen tung ra cú sút căng chếch bên cánh trái, nhưng lần này thủ môn Thái Lan đã chơi cảnh giác.
3'
Bàn thắng!!! Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Kristensen dứt điểm quyết đoán, bóng đi qua một "rừng chân" cầu thủ Thái Lan trước khi bay vào lưới. 1-0 cho Philippines.
1'
Trận đấu bắt đầu. Thái Lan là đội giao bóng trước. Hiện tại trời đang mưa rất to tại Bandung, Indonesia.
16h20
BTC thông báo trận đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 16h40 nếu điều kiện thời tiết cho phép.
16h10
Theo thông báo của BTC, do thời tiết xấu (nhiều sét), nên trận đấu giữa Thái Lan và Philippines sẽ hoãn tới khi nào đủ điều kiện an toàn mới diễn ra. Hiện tại hai đội đang khởi động trong phòng thay đồ.
15h55
Cầu thủ hai đội vẫn chưa thể ra sân để làm các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu. Điều kiện thời tiết xấu khiến trận đấu giữa Thái Lan và Philippines đang phải tạm hoãn.
15h45
Tuyển Philippines còn cơ hội giành vé vào trận tranh hạng Ba, với điều kiện phải thắng Thái Lan và ở trận đấu còn lại tuyển Việt Nam thua Pakistan.
15h20
Các cầu thủ Thái Lan tới sân và đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu:
15h20
Đội hìn xuất phát của Thái Lan:
15h15
Philippines thua tuyển Việt Nam 0-1 ở trận ra quân, sau đó dẫn Pakistan 2-0 nhưng cuối cùng chỉ có được trận hòa 2-2. Kết quả này khiến Philippines mới có 1 điểm sau hai trận.
15h00
Thái Lan toàn thắng cả hai trận đầu tiên, lần lượt vượt qua Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Anthony Hudson vẫn chưa để thủng lưới sau hai trận và đang có 6 điểm.